ISLANDIA 1-6 ESPAÑA

España le endosa un 'set' de goles a Islandia y certifica su clasificación para el Mundial 2027 (1-6)

Un doblete de Vicky López y los tantos de Claudia Pina, Aitana Bonmatí, Salma Paralluelo y Edma Imade han servido para imponerse con rotundidad en Reikiavic.

Nerea Pardillo | Agencias

Madrid |

a delantera de la selección española de fútbol Vicky López celebra uno de sus goles ante Islandia
a delantera de la selección española de fútbol Vicky López celebra uno de sus goles ante Islandia | EFE/RFEF

La selección española, defensora del título del Mundial, ha logrado el billete directo para el Mundial femenino de 2027 tras golear 1-6 a la de Islandia en Reikiavik. Un doblete de Vicky López y los goles de Salma Paralluelo, Claudia Pina, Aitana y EdnaImade han servido para que las de Sonia Bermúdez sellen la primera plaza del grupo y certifiquen su presencia en el Mundial 2027.

Lo cierto es que el duelo contra Islandia era un trámite, ya que España había logrado la primera plaza del grupo tras ganar 4-0 a Inglaterra, por lo que hoy dependía de sí misma. Y no defraudó. Las jugadoras salieron a morder desde el primer minuto y en el cinco Vicky López ya había anotado el primer tanto tras una jugada marca de la casa.

A esto le siguieron minutos de escasas ocasiones, hasta que España decidió poner una marcha más, que permitió que Edna Imade y Salma Paralluelo anotaran sus respectivos tantos. La Selección se marchó al descanso 3-0.

A la vuelta de vestuarios, Vicky López anotó su doblete particular. Con cuatro goles de diferencia, la Roja bajó el ritmo de partido, lo que permitió el gol de Islandia en un contraataque. No sirvió de nada, ya que España siguió dominando y marcó dos goles más, el de Claudia Pinta y luego el de Aitana Bonmatí para cerrar la goleada.

Con este set de goles, las de Sonia Bermúdez han certificado su presencia en el Mundial de 2027, donde defenderán el título conseguido en 2023. La cita mundialista se celebrará en Brasil del 24 de junio al 25 de julio, la primera vez que un país de Sudamérica acoge el torneo.

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