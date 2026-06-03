Escándalo en el fútbol juvenil: un club valenciano celebra el ascenso de categoría contratando a una stripper

Lo que debe ser un momento de celebración se ha convertido en un escándalo del fútbol amateur. El Ayuntamiento de Bonrepós i Mirambell, una localidad ubicada en Valencia, está estudiando presentar una denuncia a la Fiscalía por el uso de sus instalaciones municipales de manera inadecuada.

Y es que el equipo de fútbol juvenil de la localidad había logrado ascender de categoría y, a modo de celebración, se contrataron los servicios de una stripper y un espectáculo erótico. En dicho espectáculo participaron los futbolistas, muchos de ellos menores de edad, y con alcohol de por medio.

Según varias fuentes, la idea fue organizada por uno de los entrenadores y se produjo el pasado 16 de mayo, realizándose en las propias instalaciones deportivas. Por ello, tras conocerse los hechos, el Ayuntamiento estudia emprender acciones legales contra el club y trasladar a la Fiscalía de Menores lo sucedido.

El club había autorizado una cena

Tras el buen desempeño del equipo durante la temporada, el club autorizó una cena en las instalaciones con toda la plantilla. Sin embargo, se desconocía en todo momento que la celebración iba a contar con un espectáculo erótico donde también estuvieron presentes algunos familiares de los futbolistas.

Conocidos los hechos, el Ayuntamiento decidió convocar una reunión con los responsables del club para exigir responsabilidades. Tras la reunión, tanto el presidente como la secretaria, que son matrimonio y padres de uno de los chicos del equipo, presentaron la dimisión.

Comunicado del club

El club ha emitido un comunicado en el que se da por conocedor de los hechos "presuntamente ocurridos durante una celebración vinculada a uno de sus equipos juveniles en una instalación municipal". Además, ha iniciado una investigación citando a los responsables de la actividad y ha adoptado medidas cautelares sobre la persona que organizó el espectáculo, aunque desde el Ayuntamiento ya le han prohibido la entrada al campo municipal.

"El Club Futbol Base Bonrepòs i Mirambell ha tenido conocimiento de unos hechos presuntamente ocurridos durante una celebración vinculada a uno de sus equipos juveniles en una instalación municipal. La entidad quiere manifestar que no autorizó ni tuvo conocimiento previo de ninguna actuación de esta naturaleza, que considera absolutamente incompatible con los valores deportivos, educativos y de respeto que deben regir cualquier actividad con menores.

Desde el momento en que se han conocido los hechos, el club ha iniciado una investigación interna, ha solicitado información a las personas responsables de la actividad y ha adoptado medidas cautelares respecto de la persona que habría organizado o permitido dicha actuación.

Asimismo, el club se pone a disposición del Ayuntamiento de Bonrepòs i Mirambell, de las familias afectadas y, en su caso, de las autoridades competentes para esclarecer lo ocurrido y depurar las responsabilidades que correspondan. Por respeto a los menores y a sus familias, la entidad no facilitará detalles que puedan contribuir a la exposición pública de los afectados.

El club reforzará sus protocolos internos de protección de menores, uso de instalaciones y organización de celebraciones, para garantizar que una situación así no vuelva a repetirse".