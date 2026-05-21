Enrique Riquelme, horas clave para su candidatura

“Los candidatos que vayan a presentar su candidatura deberán notificarlo a la propia junta electoral con cuarenta y ocho horas (48) de antelación, órgano encargado de la recepción de las candidaturas”, señalan las normas electorales establecidas por el club. Y esas 48 horas de antelación se cumplen este jueves a las 23.59 horas CEST (-2 GMT), ya que el plazo de presentación de candidaturas y de la documentación complementaria finaliza el 23 de marzo, tras concluir los diez días de plazo que marcan los estatutos del club. Un proceso electoral que apuntaba a 2028, la conclusión del actual periodo, pero que el actual mandatario, Florentino Pérez, anticipó en una comparecencia de prensa el martes 12 de mayo. Sin embargo, el empresario Enrique Riquelme, presidente de Cox Energy, asegura estar “trabajando” en cerrar una candidatura "ilusionante".

"Mañana jueves tenemos que escribir a la Junta Electoral, como dicen las normas, dos días antes de que acabe el plazo. Mañana los equipos mandarán todo a esa Junta Electoral y luego habrá que ver si damos el paso el sábado. Agotaremos nuestro tiempo para decidir", señaló el empresario en una de sus apariciones públicas este miércoles. Primer paso en firme y horas clave para un Riquelme que ha de cumplir con los requisitos que marcan los estatutos sociales del Real Madrid. Entre otros, contar con 187,2 millones de euros de aval; sumar, al menos, veinte años de socio; y ser español. Los 187,2 millones de euros de aval corresponden al 15 % del presupuesto general de gastos del club, que llegó al récord de 1.248 millones de euros para la temporada 2025-2026.

Unas elecciones a la presidencia del Real Madrid que se celebraron por última vez en 2006, tras la salida de Pérez en su primera etapa. En aquellas, Ramón Calderón se impuso con el 29,8 % de los votos a Juan Palacios. Tres años después, en 2009, Florentino volvió a la presidencia en unas elecciones con él como único candidato. Situación que se repitió en 2013, 2017, 2021 y 2025. Sus victorias electorales con votación fueron en su primera etapa y se registraron en 2000 -cuando derrotó a Lorenzo Sanz tras prometer el fichaje de Luis Figo- y en 2004, con más del 91 % de los votos. En 1995 perdió en su primera intentona contra Ramón Mendoza, quien logró el 41,5 % de los votos por los 39,6 % de Florentino. Derrota que, en su reciente comparecencia, achacó a que “votaron los muertos”. Ahora, 31 años después, Florentino Pérez convocó elecciones anticipadas y Enrique Riquelme ultima detalles para presentar su candidatura.