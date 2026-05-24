Un emocionado Carvajal dice adiós al Real Madrid en el Bernabéu: "Recordadme con el orgullo y la certeza de que lo di todo por esta camiseta"

"Recordadme con el orgullo y la certeza de que lo di todo por esta camiseta". Así se ha despedido el lateral español Dani Carvajal tras su último partido como jugador del Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Una despedida en la que ha contado con el aplauso e indiscutible respaldo de una grada visiblemente emocionada por su marcha, además de un pasillo improvisado sobre el césped para decir adiós a una leyenda del club con 27 títulos.

'El sueño de un niño. El triunfo de una leyenda. Gracias, Carvajal'. Este fue el tifo con el que el Bernabéu despidió al '2' del club, al que llegó hace 24 años y creció año a año en la cantera. "No es un momento fácil, estoy muy emocionado por esta gran despedida. Quiero dar las gracias a Florentino Pérez; él fue el que me trajo de vuelta. Hemos ganado muchísimas Champions juntos, pero me quedo con que ni 24 horas después de mi lesión no dudó en ampliar mi contrato, así que gracias de todo corazón", arrancó Carvajal muy emocionado y entre lágrimas su discurso solo desde el círculo central.

El lateral reconoció que no han sido "dos temporadas fáciles", pero auguró un futuro positivo. "Estoy seguro de que volveremos a ganar; hay que levantarse, como dice nuestra historia". Y recordó que con su salida, se pone "fin a una era maravillosa", la de las "cuatro Champions en cinco años", con la 'Décima' y las tres seguidas en 2016, 2017 y 2018. "Cristiano, Ramos, Casillas, Ancelotti, Zidane... Ellos han llevado a lo alto este escudo. Nos hicieron grandes".

Volveremos a ganar; hay que levantarse, como dice nuestra historia

También se dirigió a su familia, su mujer y sus hijos: "He vivido dos años muy difíciles. Vosotros habéis sido mi motor, ese que hacía que mis días tristes se llenaran de luz, para sacar la fuerza suficiente", expresó el de Leganés. "Gracias a todos vosotros, sois maravillosos. Nos habéis llevado en volandas; lo que se vive en este estadio no se puede describir, solo hay que sentirlo. Me apoyasteis el día en el que llegué. Hacéis que esté orgulloso de ser madridista", afirmó a la afición.

El adiós de David Alaba

Antes del emotivo homenaje a Carvajal, fue el turno de David Alaba. "Soy muy tímido, pero muchas gracias por todo. He disfrutado cinco años. Gracias por el cariño y el apoyo, gracias por los momentos difíciles; habéis estado siempre conmigo. Siempre os llevaré en el corazón", dijo en sus palabras hacia todo el estadio, que no se perdió su show con la silla como en la Champions de las remontadas de 2022.

Alaba ha jugado 131 partidos durante cinco temporadas en el Real Madrid y ha conquistado en ese tiempo 11 títulos: dos Copas de Europa, dos Mundiales de Clubes, dos Supercopas de Europa, dos Ligas, una Copa del Rey y dos Supercopas de España.