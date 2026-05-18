Carvajal dejará el Real Madrid a final de temporada: "El lugar donde siempre quise estar"

Dani Carvajal, capitán del Real Madrid, abandonará el club al acabar esta temporada, tras 13 campañas y 27 títulos ganados. El capitán merengue asegura irse "tranquilo y en paz" ya que ha cumplido con lo que dijo en su presentación que haría.

En un vídeo que ha compartido en sus redes sociales, Carvajal ha comunicado que ha llegado "uno de los momentos más difíciles de mi vida". "Este fin de semana vestiré nuestra camiseta por última vez. Todavía recuerdo aquel día de 2002, recibí el mejor regalo que un niño podría imaginar: la equipación del centenario [del Real Madrid] en mi primera comunión y la noticia de que pasaría a formar parte de la cantera del Real Madrid", ha afirmado el que fue el que puso la primera piedra de la Ciudad Deportiva de Valdebebas junto a Alfredo Di Stéfano.

13 temporadas con 27 títulos conseguidos

Carvajal, en el vídeo, ha recordado sus diez temporadas en la cantera del Real Madrid, haciendo hincapié en el ascenso a Segunda División logrado con el Real Madrid Castilla.

Dani Carvajal ha mostrado también las 13 temporadas de las que ha destacado los títulos conseguidos con el primer equipo en el Estadio Santiago Bernabéu. Sin embargo, en el vídeo Carvajal ha recordado también sus peores momentos, con imágenes de la grave lesión de rodilla sufrida en octubre de 2024. "El camino no siempre fue llano. Hubo lesiones, caídas y momentos de dudas que me pusieron a prueba. Y siempre, siempre me levanté", ha afirmado el capitán madridista.

Tras 450 partidos, los títulos de Champions y de Liga y remontadas, Dani Carvajal cierra su etapa en el Real Madrid dando las gracias, sobre todo, a la afición. "Me voy con el corazón lleno sabiendo que lo dejé todo por este club, porque ser madridista no se explica, se siente. Hasta siempre, Real Madrid", ha concluido Carvajal. El lateral se despedirá del club en la última jornada de Liga programada para el próximo sábado ante el Athletic Club en el Santiago Bernabéu.