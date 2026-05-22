Real Madrid

Comunicado oficial del Real Madrid: Alaba se marcha del club

El austriaco dejará el club blanco a sus 33 años al final de la presente temporada

Gabriel Moreira

Madrid |

Federico Vinas of Real Oviedo and David Alaba of Real Madrid CF in action during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Real Madrid and Real Oviedo at Bernabeu stadium on May 14, 2026, in Madrid, Spain. AFP7 14/05/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN
Real Madrid v Real Oviedo - LaLiga EA Sports | Europa Press

El defensa austriaco del Real Madrid, David Alaba, dejará el club blanco tras cinco temporadas, tal y como ha comunicado el Real Madrid. Una baja que se suma a las conocidas esta semana de Álvaro Arbeloa, que dejará de ser técnico de la entidad madridista, y Dani Carvajal.

"El Real Madrid y David Alaba han acordado poner fin a su etapa como jugador de nuestro club al término de la presente temporada. El Real Madrid quiere mostrarle su agradecimiento y todo su cariño a un jugador que ha formado parte de un equipo que ha protagonizado una de las etapas más exitosas de nuestra historia", reza el comunicado del club.

El adiós del central austriaco se produce tras defender la camiseta blanca en un total de 131 partidos durante cinco temporadas, logrando hasta 11 títulos: dos Copas de Europa, dos Mundiales de Clubes, dos Supercopas de Europa, dos Ligas, una Copa del Rey y dos Supercopas de España.

Tal y como ha apuntado el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, Alaba "se lleva el cariño de todo el madridismo por su entrega, su trabajo y una imagen icónica en nuestro camino hacia la Decimocuarta que simbolizó la celebración de una victoria y que ya es historia de nuestro club. El Real Madrid siempre será su casa".

Además, el Santiago Bernabéu le rendirá homenaje este sábado durante el último partido de liga ante el Athletic Club de Bilbao.

Su icónica imagen pasará a la historia

Sin duda, David Alaba ha dejado una de las imágenes más históricas del club blanco. Tras ganar al PSG en la edición de la Champions League de 2022, en medio de la euforia por el pase a cuartos de final el exfutbolista del Bayern Múnich cogió una silla de uno de los encargados de seguridad del campo y la levantó gritando.

Una imagen que será recordada para siempre después de una campaña europea repleta de remontadas.

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