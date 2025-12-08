El Elche se reencuentra con la victoria ante un frágil Girona

Los goles de Germán Valera, en la primera parte, y de Rafa Mir, en la segunda y por partida doble, plasmaron la clara superioridad del equipo ilicitano ante un rival condenado por los errores de su portero Paulo Gazzaniga. El Elche ganó la partida al Girona durante los primeros minutos en la batalla planteada por ambos equipos para controlar la posesión del balón. Las modificaciones tácticas de Eder Sarabia, que situó a Álvaro Núñez en el medio campo y a Álex Febas en posiciones más adelantadas, desconcertó al conjunto catalán, a merced de los locales.

La primera ocasión del Elche la protagonizó Febas, cuyo disparo atrapó sin complicaciones Gazzaniga. Minutos después, Blind salvó bajo palos un disparo de Álvaro Núñez. El Girona logró con el paso de los minutos alargar sus posesiones de balón y sacudirse el dominio del Elche. Tsygankov dispuso de la mejor opción del conjunto gerundense con un disparo que obligó a Iñaki Peña a realizar una gran intervención. El conjunto de Míchel logró ajustar sus líneas y estabilizar el partido, aunque fue incapaz de convertir su mejoría en jugadas de peligro en el área ilicitana.

El Elche recuperó la iniciativa en el tramo final del primer tiempo ayudado por los errores de su rival. Un mal pase de Gazzaniga estuvo a punto de ser aprovechado por Diangana. Instantes después, una nueva pérdida de la defensa catalana en zona de máximo riesgo no pudo transformarla Febas en el primer gol. El Elche, revitalizado, encontró el gol en una jugada extraña en la que Germán Valera, con su compañero Diangana lesionado, sorprendió a Gazzaniga con un disparo ajustado al primer palo.

El gol despertó de golpe al Girona, que se lanzó a por el empate en los últimos instantes del primer acto. El conjunto de Míchel estuvo cerca de lograrlo tras un pase de Bryan Gil que se paseó por la línea de gol sin que tres de sus compañeros acertaran a embocar el balón a la red. El Girona encaró con una pose más ofensiva el segundo tiempo, pero el Elche, tras un contragolpe, golpeó otra vez, por medio de Mir, que sorprendió de nuevo al portero argentino con un lanzamiento al primer palo. Sin tiempo para digerir el impacto, Gazzaniga culminó su trágico partido con un grave error al entregar el balón dentro del área a Rafa Mir, que anotó a puerta vacía el tercer gol.

El Girona, completamente noqueado, intentó engancharse al partido con un triple cambio y un gol que buscó con disparos lejanos, pero el que estuvo más cerca del tanto fue de nuevo el Elche, por medio de Affengruber, cuyo remate salió rozando un palo. Sarabia aprovechó la comodidad del marcador para dar descanso a varios de sus titulares y el partido bajó de pulsaciones, aunque el Elche aún dispuso de una nueva ocasión por medio de Rafa Mir, cuyo remate de espuela fue atrapado sobre la raya de gol por Gazzaniga.