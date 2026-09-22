Edu Pidal, sobre la suspensión del partido de la selección sub20 en Ceuta: "Ya ni siquiera el fútbol es el opio del pueblo"

Madrugo para contarte que la RFEF contestó ayer al ministro Grande-Marlaska a cuenta de la suspensión del partido entre las selecciones sub-20 de España y México que se iba a jugar en el estadio Alfonso Murube de Ceuta. Dijo el responsable de Interior que "el informe policial no dice que no se celebre", que la última decisión es de la Federación Española y, si hubieran querido en Las Rozas, se habría jugado.

La Federación contestó rápido que no organizará ningún partido si un informe policial lo desaconseja por motivos de seguridad y ponen como ejemplo el cambio de la final de la Copa del Rey en Sevilla cuando la Policía desaconsejó celebrarlo en la fecha inicialmente prevista al coincidir con la Feria de Abril.

De nuevo, Ceuta como arma arrojadiza en asuntos deportivos y en el centro del debate por temas que, hace días, no habían llamado la atención de nadie y que tienen más repercusión por la suspensión que por la celebración. En el asunto de las camisetas no trascendió que antes de que Mbappé y Vinicius evitaran ponérselas, el Levante ya las había lucido y el Barça había rechazado la invitación de hacerlo. Y nadie se fijó en que el Villarreal y el Betis posaron con ellas en la jornada anterior.

El mayor apoyo a Ceuta se manifestó precisamente cuando Mbappé expresó su deseo de no priorizar sufrimientos. Y tuvo apoyos, pero también desató una oleada de críticas.

Ahora ha ocurrido lo mismo. La celebración del partido sub-20 no hubiera despertado el interés de los medios, pocos oyentes sabrán el nombre del seleccionador o de algún jugador. Pero la suspensión ha provocado un encontronazo del ministro con la Federación y, ahora, nos preguntamos por qué puede jugar el Ceuta sus partidos de Liga, pero no la selección sub-20. Ya ni siquiera el fútbol es el opio del pueblo.