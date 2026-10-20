Edu Pidal: "Lamine Yamal es un príncipe que pide a gritos, desacomplejado, el sillón del Rey"

Madrugo para recordarte que esta noche se juega el mejor partido que se puede ver ahora mismo en Europa. Sé de tu madridismo militante, Rafa, pero me reconocerás que el Madrid, que no digo yo que no gane al final de la temporada, ahora mismo no está al nivel de excelencia del PSG o del Barça.

Flick y Luis Enrique son dos entrenadores con ideas parecidas: les gusta dominar, llevar el control del partido, presionar arriba y mover el equipo como un acordeón al ritmo de esa presión. Y que marcan la diferencia con la recuperación del balón pronto y en zonas de peligro.

El PSG es el equipo de moda en el continente porque ha ganado las dos últimas Champions. Luis Enrique cumplió con el objetivo de muchos años, que en París no lograron con superestrellas galácticas. El asturiano lo consiguió con una plantilla diseñada al milímetro por él, con jugadores que han crecido a su lado y que son muchos mejores a sus órdenes.

Es la dinámica que lleva Flick en Barcelona, que ha ido evolucionando las virtudes de su equipo, un grupo mayoritariamente joven que conserva el hambre y la ambición. Un grupo del que ya sobresale Lamine, como lo hacía Messi con Guardiola o con el propio Luis Enrique, porque cada vez desafina menos la comparación constante con el genio argentino. Y para soportar esa comparación necesita empezar a llenar su palmarés de títulos individuales, como el Balón de Oro, y de Champions, con grandes noches en los mejores escenarios.

Pero Lamine es valiente, atrevido. Es un príncipe que pide a gritos, desacomplejado, el sillón del Rey.