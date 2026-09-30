Edu Pidal: "España se fue de luna de miel el 19 de julio en Nueva York y el viaje continúa más enamorada que el primer día"

Madrugo para contarte, por si ayer ya dormías, que España ganó a Croacia en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán de Sevilla. Era el primer partido que jugábamos en nuestro país con la segunda estrella en el pecho y teníamos las de ganar. La selección nunca ha perdido en ese campo, Fabián Ruiz nunca ha perdido desde que debutó con la Roja, España no pierde desde hace más de tres años...

Ese equipo está en una nube de la que no quiere bajarse, planea el cielo disfrutando del paisaje y, durante el camino, hace disfrutar a la gente.

El objetivo es la Nations League, una competición menor si la comparamos con la última, claro, con la Copa del Mundo, pero casi se agradece pasearnos como campeones con rivales competitivos y a un buen ritmo.

El partido tuvo varias historias bonitas: la ovación cerrada a Luka Modric, del que te hablé ayer; un homenaje a Joaquín Caparrós, en la previa, en pleno tratamiento contra un cáncer; y la constatación de que jugar ahora mismo contra España es una pesadilla para cualquier selección. Es solvente y tiene diferentes recursos para cualquier emergencia. España se fue de luna de miel el 19 de julio en Nueva York y el viaje continúa. Más enamorada que el primer día.

Y brilló Lamine, muy cómodo en su estatus de estrella planetaria. Con esos dos goles parece que se acerca más al Balón de Oro, aunque las votaciones se cerraron antes del partido.

Fíjate que tenemos a uno en activo, como Rodrigo. Tuvimos muchos que lo merecieron en distintos momentos, como Iniesta, Xavi o Raúl. Pero nunca tuvimos a alguien que apunta a dominar toda una era en el fútbol. Ya se ha escrito el epílogo de esa rivalidad entre Messi y Cristiano. La nueva novela la protagonizarán Lamine y Mbappé.