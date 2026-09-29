Edu Pidal, antes del España - Croacia: "Modric merece una ovación como la que reciben las grandes figuras en su último partido"

Madrugo para contarte la historia de un futbolista, de una leyenda, que puede jugar su último partido en nuestro país, en España. Es Luka Modric, que pasó aquí 13 años de su vida, todos en el Real Madrid, y aquí ganó un Balón de Oro, el de 2018, y ganarlo en la plenitud de Leo Messi y Cristiano Ronaldo eran palabras mayores.

Modric es el capitán de Croacia y su historia es parecida a la de muchos niños de su generación. Cuando tenía seis años estalló la Guerra en los Balcanes y perdió a su abuelo como consecuencia del conflicto bélico. Tuvieron que refugiarse en un hotel de Zadar, junto con muchas otras familias, y vivió con sus padres y su hermana en un habitáculo de 20 metros cuadrados.

Una noche me contó que su infancia fue dura, pero que la recordaba feliz porque era tan pequeño que la imagen que guarda en su mente es más la de jugar al fútbol con otros niños en la calle, frente a aquel hotel, que la de lo que estaba ocurriendo realmente en los territorios de la antigua Yugoslavia.

A Modric le conocimos aquí y por eso le apreciamos más, por la historia que lo acompaña y por la que ha construido en torno a su carrera. Llegó desde Londres, del Tottenham, sin hacer mucho ruido, y Mourinho se empeñó en su fichaje. Le asignaron el dorsal 19 y nadie imaginó que escribiría algunas de las páginas más brillantes del club. En el Real Madrid ganó seis Champions, en un centro del campo inolvidable junto a Toni Kroos, y fue fijo para todos sus entrenadores.

Y fue también una persona afable, empática, que se integró tanto que posiblemente vuelva cuando deje el fútbol. Su hija Ema juega en el cadete blanco en Valdebebas, a pesar de que ahora él está en Milán. Modric merece una ovación como la que reciben las grandes figuras en su último partido. Aunque conociendo a Luka, puede que sea el penúltimo.