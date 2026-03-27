"¡No diga gol, diga Oyarzabal!": así narró Alfredo Martínez la victoria de España ante Serbia

La selección española dio un paso al frente en su preparación para el Mundial al imponerse con claridad a Serbia (3-0) en el primero de los dos compromisos amistosos de la última ventana internacional. El conjunto dirigido por Luis de la Fuente ofreció una actuación convincente, marcada por el control del juego y la solidez colectiva, en un encuentro que dejó además el ilusionante debut goleador de Víctor Muñoz.

El técnico riojano ya había advertido en la previa que estos ensayos debían afrontarse con mentalidad de competición oficial, y así lo trasladó al once inicial. España formó con un bloque reconocible en el que destacaron nombres clave como Rodri Hernández, Pedri y Lamine Yamal, llamados a liderar al equipo en la gran cita del verano.

Desde el pitido inicial, el conjunto español asumió el mando del partido con una salida de balón segura frente a la presión adelantada de Serbia. La posesión fue claramente dominada por los locales, aunque el orden defensivo del equipo balcánico dificultó la generación de ocasiones claras en los primeros compases.

Las primeras aproximaciones llegaron a través de Álex Baena, que probó fortuna con un par de disparos lejanos que obligaron a intervenir al guardameta Vanja Milinković-Savić. Sin embargo, el dominio territorial no encontraba reflejo en el marcador hasta que una acción de talento colectivo rompió el equilibrio.

La jugada nació en las botas de Fermín López, quien tras un control orientado filtró un balón hacia la izquierda que Baena dejó pasar con inteligencia. El esférico llegó así a Mikel Oyarzabal, que no perdonó y abrió el marcador, prolongando su excelente racha goleadora con la selección.

España rozó el segundo tanto poco después, cuando un disparo de Lamine Yamal se estrelló en el poste, mientras Serbia apenas lograba inquietar a Unai Simón, salvo en una acción puntual de Veljko Birmančević. Antes del descanso, el dominio español volvió a traducirse en gol, nuevamente con la firma de Oyarzabal, que amplió la ventaja con un certero disparo desde la frontal.

Tras el paso por vestuarios, Serbia intentó reaccionar con mayor intensidad y llegó incluso a marcar, aunque el tanto fue anulado por falta previa. España, con varios cambios en su once, tardó unos minutos en recuperar el control, pero pronto volvió a imponer su ritmo.

La entrada de Ferran Torres y el debutante Víctor Muñoz resultó determinante. Ambos se asociaron en la acción del tercer gol, culminada por Muñoz con un remate preciso que confirmó las buenas sensaciones dejadas en sus primeros minutos como internacional.

En el tramo final, el carrusel de sustituciones rebajó la intensidad del encuentro, aunque España dispuso de alguna ocasión más para ampliar la ventaja, especialmente en una combinación entre Pablo Fornals, Muñoz y Dani Olmo que volvió a encontrarse con la inspiración de Milinković-Savić. Sin tiempo para más, el equipo español cerró una victoria convincente y ya pone el foco en su próximo compromiso ante Egipto, donde continuará afinando su preparación de cara al Mundial.