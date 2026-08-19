Cuándo y contra quién juega la Selección sus primeros partidos como campeona del mundo: ya se pueden conseguir las entradas

Sevilla y Oviedo serán las ciudades que tendrán el privilegio de acoger los dos primeros compromisos internacionales de la Selección en suelo nacional tras proclamarse campeona del mundo en la pasada edición disputada en Estados Unidos, Canadá y México.

El Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán ha sido el escenario elegido para que el combinado dirigido por Luis de la Fuente estrene la segunda estrella bordada en el pecho, lograda después de que el flamante fichaje del PSG, Ferran Torres, anotase el tanto decisivo para vencer a la selección argentina en la final.

Este compromiso frente a la Croacia de Luka Modrić se disputará el próximo 29 de septiembre a las 20:45 horas. Los socios del Sevilla F.C. ya pueden hacerse con las localidades desde este 19 de agosto en la página de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), mientras que la venta para el público general arrancará el jueves 20 a partir de las 12:00 horas.

Una situación similar se vivirá en el Carlos Tartiere de Oviedo. El segundo encuentro de la Selección española enfrentará a la bicampeona del mundo contra la República Checa el próximo 3 de octubre, también a las 20:45 horas.

Los socios del club asturiano cuentan con preferencia en la adquisición y ya las tienen disponibles. Mientras, el resto del público podrá comprarlas a partir del día 20, con un límite de hasta cuatro entradas por compra.

España, a por su segunda UEFA Nations League

Estos dos primeros encuentros corresponden a la fase de grupos de la UEFA Nations League, competición que Luis de la Fuente ya logró alzar en la edición de 2023. En esta ocasión, los españoles están encuadrados en el Grupo C.

Junto a croatas y checos, completa el grupo la selección de Inglaterra. El conjunto entrenado por Thomas Tuchel se quedó a las puertas de la final del Mundial tras sufrir una remontada por parte de Argentina en los instantes finales de la semifinal.

El choque ante los Three Lions en España se celebrará el próximo domingo 15 de noviembre en el Estadio Metropolitano, correspondiente a la sexta y última jornada de esta fase de grupos, con el reto por delante de disputar su cuarta Final Four consecutiva.