El comentado rostro de Vinicius Jr tras pasar por el quirófano: "No parece él"

Acabado el Mundial, los jugadores tendrán tiempo para cargar pilas antes de que las competiciones regresen. Los últimos en unirse a estas vacaciones serán los jugadores de la selección española, que no han podido disfrutar de días libres ya que han alcanzado la final de la Copa del Mundo.

No obstante, la gran mayoría de los futbolistas ya han tenido tiempo para disfrutar en familia. Uno de los nombres que más ha sonado en las últimas horas es el de Vinicius Junior. Y es que el extremo brasileño ha sido tendencia en los últimos días por un llamativo cambio estético.

Brasil cayó eliminada en octavos de final y los jugadores han aprovechado para marcharse de vacaciones. Sin embargo, el extremo del club blanco, antes de regresar a los entrenamientos con su club, ha decidido pasar por quirófano para hacerse una modificación estética en el rostro.

El rostro de Vinicius Junior tras sus retoques estéticos

Vinicius Junior ha sido noticia en las últimas tras mostrar en sus redes sociales un retoque estético en su rostro. El futbolista se ha sometido a un procedimiento de armonización facial y de mentón llamado mentoplastia que le ha cambiado el rostro por completo y que ha provocado las reacciones en redes sociales.

De manera secreta, Vinicius acudió hace escasos días a una clínica en Brasil Junto a su pareja, la influencer Virginia Fonseca, para definir y dar contorno a su barbilla, realzando así sus rasgos faciales. Fue el doctor Alessandro Alarcão, con gran renombre en Brasil, el autor de este cambio.

"Recibir a Vinicius Jr. en Lumini Privilège fue un gran placer. Además de ser uno de los mayores talentos del fútbol mundial, es un tipo de simplicidad, educación y energía contagiosa. Gracias por la confianza y por la agradable conversación. Fue un placer recibirlos en la clínica. Que Dios siga bendiciendo su carrera. Siempre estaremos animando a Brasil y a ustedes", escribía el doctor en redes.

Vinicius, listo para su regreso al Real Madrid

El extremo brasileño aprovecha sus últimos días antes de reincorporarse a los entrenamientos del equipo. En los últimos días se ha podido ver como grandes estrellas como Camavinga, Gonzalo o Arda Güler se incorporaban al equipo y se ponían a disposición del nuevo entrenador, José Mourinho.

La competición liguera comenzará el próximo 15 de agosto, por lo que los futbolistas se irán incorporando poco a poco pensando ya en la temporada 2026/2027.