La Champions aterriza en el Metropolitano con la final en el horizonte

El Atlético de Madrid jugará este martes su primer partido de Champions de la temporada en el Metropolitano, estadio que acogerá la final el próximo mes de julio.

Simeone ha dejado claro en la previa que no quiere ni oír hablar de esa final y huye de ponerle presión extra a sus jugadores que buscarán este martes sus primeros puntos en esta Champions nada menos que ante el Manchester United. "La realidad es el día a día. No alimentemos situaciones, vamos a ir partido a partido que en eso somos fuertes", ha explicado el argentino.

"Tiene razón Simeone, marcarse un horizonte tan potente puede afectar a la presión de los propios jugadores. Tienen dos partidos en esta semana en la que es fundamental sumar seis puntos, pero no creo que sea bueno marcarse ese reto que obviamente todos los atléticos desean", opinaba Antonio Sanz.

El equipo rojiblanco perdió en el primer partido en Liverpool, pero desde entonces cuenta todos sus partidos por victorias. Las cuatro en Liga y una de ellas nada menos que ante el Real Madrid.

"Estamos viendo una versión seria del Atlético, los jugadores están creciendo (…) A veces le cuesta, pero tenía una asignatura pendiente lejos del Metropolitano que al menos en Liga está arreglando", explicaba Ricardo Sierra este lunes en Radioestadio Noche.