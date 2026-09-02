Cerrado el mercado de fichajes: Ceballos se va al Betis y Julián se queda en el Atlético

Osasuna también fichó al delantero francés Romain del Castillo; el Racing de Santander cerró los refuerzos de Aarón Martín, Jeanuel Belocian, André Almeida y el bético Pablo García; el Málaga contrató al central Juan Berrocal y al centrocampista sueco Jens Cajuste; el Sevilla, al extremo Félix Correia y al atacante Lucas Stassin. Y el Espanyol, al lateral Andoni Gosorabel; el Elche, a Thomas Lemar, Rubén Sánchez, el israelí Roy Revivo y el argentino Kevin Lomonaco, de Independiente de Avellaneda; el Getafe, al punta Iván Azón, desde el Como; el Levante, al medio Axel Tape y al delantero Petar Ratkov; el Rayo Vallecano, al defensa Mujaid Saldick y al portero indonesio Emil Audero.

Julián Alvarez se queda en el Atlético. No hay vuelta atrás hasta enero. Por la mañana, como uno más, frustrado y asumido tan solo desde hace unos días que su traspaso al Barcelona era inviable, por más que lo fuera ya desde hace semanas, el delantero argentino de 26 años se entrenó en el Centro Deportivo de Majadahonda, por primera vez en todo el verano con la convicción única de que seguirá en el Atlético. La vía de salida del Arsenal fue desestimada ya por el propio jugador, con contrato en vigor con su actual club hasta el 30 de junio de 2030. Imposible su “sueño” de jugar en el conjunto azulgrana e impagable su cláusula de rescisión de 500 millones de euros, más allá de la negativa rotunda a venderlo al Barça también es cierto que su pretendiente solo llegó a proponer cien millones de euros a pagar en seis plazos a finales del pasado mayo. No se movió de ahí. Pero tampoco hubiera servido de nada. El Atlético cerró la puerta de inmediato. Era innegociable.

Fue el capítulo final de esta temporada veraniega en torno al protagonista principal de todo el mercado, abierto el pasado 1 de julio, aunque ya desde un mes antes había eclosionado el caso Julián Alvarez, cerrado este 1 de septiembre. Si es de manera temporal o definitiva lo dictará el paso de los días, los próximos periodos de inscripción, la propia evolución del Atlético en este curso y si hay reconciliación o no entre la dolida hinchada y los goles del atacante. El sábado visita al Athletic Club. También lo hará Jonathan David, el delantero que mejor se ha adaptado a la combinación económico y deportiva del límite salarial, el gasto y las expectativas sobre el campo del Atlético de Madrid. Procedente del Juventus, el delantero que lució en el Lille y perdió pegada en Turín, fue el quinto fichaje del conjunto rojiblanco, que ha invertido 125 millones de euros entre el lateral Alex Grimaldo, el central Cristian ‘Cuti’ Romero, el medio centro Morten Hjulmand y el atacante Kang in Lee.

José María Giménez, institución absoluta del Atlético en los últimos doce años, se fue el último día al Deportivo de La Coruña. Se ha quedado sin sitio en el esquema de Diego Simeone. A sus 31 años, es pura experiencia y jerarquía para el conjunto gallego para sumarlo a Pierre Emerick Aubameyang, sensación a sus 37 años, Adama Traore, Leo Román o Angelíño. La culminación, a última hora, fue Marc Casadó, inscrito a menos de diez minutos del final.

Dani Ceballos fichó por el Betis. Firma por tres años. Aún no está inscrito, pero, al ser agente libre, puede ser formalizado fuera del plazo. El retorno al Villamarín, al equipo del que surgió y con el que despuntó para ser contratado por el Real Madrid en 2017. Cedido dos años al Arsenal, volvió al club blanco, donde ha permanecido hasta este verano, cuando quedó libre para recorrer el camino en sentido inverso. Aún debe ser inscrito.

Sí lo está ya –a las 23:49 horas- Gabriel Jesús, que ya es el Barcelona. “Mi rodilla ya no es un problema; es el pasado”, proclamó el futbolista, firmado hasta 2029 desde el Arsenal. Quedó concretado, inscripción incluida, este martes, igual que el portero Dominik Livakovic, ya dentro del tramo final. Son los dos últimos refuerzos del vigente campeón, lanzado, con Raphinha como ‘9’ imparable, entre el brillo de sus fichajes completados de antemano: Anthony Gordon, Rodri Hernández, Karim Adeyemi y Joao Cancelo, además del ascenso de Xavi Espart. No siguen Ferran Torres ni Robert Lewandowski ni Ronald Araujo ni Marcus Rashford, entre otros, en el club azulgrana.

El Barcelona gastado 180 millones de euros este verano en refuerzos. Son 45 menos que el Real Madrid. De sus 225 millones de inversión, 125 han ido al Leipzig por el traspaso del extremo Yan Diomande, 19 años y deslumbrante el pasado curso. Marc Cucurella, Carlos Espí, Denzel Dumfries, Bernardo Silva e Ibrahima Konate, estos dos últimos libres, más el pago de la cantidad de la cláusula de rescisión por Sergio Martínez, la promesa del Racing inicialmente para el Castilla en Primera RFEF, completan sus movimientos. Harvey Elliott, centrocampista, 23 años y 149 partidos, 15 goles y 21 asistencias con el Liverpool, llegó cedido al Valencia. Un refuerzo importante para el conjunto de Carlos Corberán, aún sin vencer en esta Liga, con un solo punto de nueve posibles. Se añade a Arnau Martínez (Girona), Ryunosuke Sato (FC Tokio) o Pablo Maffeo (Olympiacos). Romain del Castillo, delantero francés de 30 años, con 30 goles en 151 partidos con el Brest, aterrizó en Osasuna, con el que ha firmado por dos temporadas más una opcional (ya había contratado este verano a Jonathan Dubasin, Rockson Yeboah y Diego Rico), mientras que el central Juan Berrocal se desvinculó del Getafe para ir al Málaga, que también ha fichado al centrocampista sueco Jens Cajuste.

El Racing también se movió en el último día del mercado. Formalizó la inscripción de Iker Luque, el prometedor extremo que viene del Atlético de Madrid; fichó traspasado a Aarón Martín, lateral izquierdo del Génova, y contrató a Pablo García, desde el Betis, además de lograr la cesión de Jeanuel Belocian, defensa de 21 años procedente del Bayer Leverkusen. Hubo más movimientos en otros equipos. El Espanyol fichó a Andoni Gorosabel del Athletic; el Elche a Rubén Sánchez del Espanyol, Roy Revivo del Maccabi Tel Aviv -ambos laterales- y a Thomas Lemar del Atlético de Madrid; el Getafe a Iván Azón, cedido desde el Como para la delantera; y el Sevilla, tras la perdida de Oso, contrató a un extremo, Félix Correia, y un delantero, Lucas Stassin, para aliviar sus ventas. No ficharon nada en el último día tan solo el Real Madrid, el Alavés, el Villarreal, el Athletic Club y el Celta. Cinco de veinte equipos.