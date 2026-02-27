El Celta supera al PAOK y jugará los octavos de final

La pegada celeste marcó la diferencia en un duelo de excesivo respeto entre ambos equipos, con el Celta muy temeroso a cometer un error para no perder su billete a la Liga Europa nueve años después y con su rival pensando únicamente en llegar con vida a la recta final del encuentro. Al equipo de Giráldez le faltó ritmo y más velocidad en la circulación de la pelota. Fue muy previsible durante todo el primer tiempo y eso favoreció al PAOK, bien organizado con las líneas muy juntas para evitar que su rival pudiese correr. En los primeros 45 minutos, el Celta solo amenazó con un disparo del uruguayo Matías Vecino, que se marchó muy desviado, a un adversario con poca perspectiva ofensiva.

El plan del rumano Razvan Lucescu era claro. Llegar vivo a los últimos minutos. Su equipo defendió con firmeza y asustó a Balaídos en dos acciones a balón parado de Michailidis y, sobre todo, de Giakoumakis tras una mala salida del portero rumano Radu. Al filo del descanso, el mediocentro Ilaix Moriba vio la tarjeta amarilla y eso provocó que se quedase en el vestuario en el intermedio. Lo sustituyó Miguel Román, que ya había brillado en Salónica. Y el canterano solo necesitó cuatro minutos para exhibir su calidad. Con un espectacular cambio de orientación lanzó el contraataque de Javi Rueda, que conectó al borde del área con Borja Iglesias, a quien Tsiftsis privó del gol con una gran mano.

Esa acción despertó al Celta, que se animó mucho más a atacar. Y no tardó en abrir la lata, de nuevo en otra jugada en la que intervinieron Román y Borja Iglesias, culminada sensacionalmente por el sueco Williot Swedberg. Ambos entradores refrescaron sus onces. Al PAOK no le quedó otra opción que adelantar sus líneas, arriesgar. Pero ni así generó peligro a un Celta que mañana conocerá si se enfrenta al Aston Villa de Unai Emery o al Lyon, tercer clasificado de la Ligue francesa.