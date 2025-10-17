Ceballos, baja ante el Getafe por una sobrecarga

Ceballos no estará disponible para el compromiso liguero y es duda para el encuentro de Liga de Campeones ante la Juventus del miércoles, pero hay optimismo en que pueda estar disponible para el clásico ante el FC Barcelona del 26 de octubre. El centrocampista, titular en el último partido antes del parón internacional, entrenó con el grupo esta semana pero ha sufrido una molestia muscular que le convierte en la octava baja de un futbolista del Real Madrid durante esta temporada.

Por otro lado, Xabi Alonso sí pudo recibir buenas noticias. Kylian Mbappé siguió con el plan establecido, tras abandonar la concentración de Francia después de recibir un golpe en el tobillo derecho, y entrenó al mismo ritmo que sus compañeros durante la sesión del viernes; confirmando así su disponibilidad para la visita al Getafe. Además, Vinícius, Militao, Rodrygo (Brasil), Camavinga (Francia), Arda Güler (Turquía) y Brahim (Marruecos)- retornaron a la Ciudad Deportiva de Valdebebas tras los compromisos con sus respectivas selecciones.

Con todos los internacionales de vuelta, Xabi Alonso no pudo contar, además de Dani Ceballos, con Dean Huijsen -tras caer lesionado en el sóleo durante la concentración de la selección española; Dani Carvajal, Antonio Rüdiger y Trent Alexander-Arnold, con sendas lesiones musculares. El Real Madrid completará el sábado, en horario matutino, su preparación para la visita al Getafe, en un duelo de la novena jornada de LaLiga EA Sports en la que defenderá el liderato de la competición, antes de la visita de su principal perseguidor, el FC Barcelona.