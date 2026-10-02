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El Caso Cristiano estalla en Portugal: ¿volverá a jugar con la selección?

El futbolista abandonó este miércoles la concentración tras un desencuentro con el seleccionador, Jorge Jesús.

ondacero.es

Madrid |

Cristiano Ronaldo
El Caso Cristiano estalla en Portugal: ¿volverá a jugar con la selección? | Foto: Getty

Cristiano Ronaldo se ha convertido en el gran protagonista de este parón de selecciones después de haber abandonado la concentración de Portugal por un desencuentro con su entrenador, Jorge Jesús.

Tras ser titular en el primer partido, el técnico luso, que fue su entrenador hasta hace tan solo unos meses en Al-Nassr, había acordado con el futbolista que tuviera minutos en el segundo partido ante Noruega. Cristiano comenzó a calentar en la segunda parte, pero Jorge Jesús finalmente decidió que no saliera al campo.

Tras una rueda de prensa en la que el entrenador explicó los motivos de este desencuentro, Cristiano terminó abandonando la concentración enfadado con el seleccionador y emitiendo un comunicado en el que decía que cuando llegara el momento contaría la verdad sobre lo sucedido.

Esta situación ha elevado el debate a si ha sido todo una falta de respeto de Jorge Jesús hacia una leyenda del fútbol como Ronaldo o si ha sido el propio Ronaldo el que no ha sabido entender que su momento de dejar el fútbol de selecciones había llegado. Muchos se preguntan ahora si habrá sido esta la última vez de Cristiano Ronaldo con la selección de Portugal.

Mientras tanto, la selección portuguesa ha ganado este jueves 2-4 a Dinamarca sin echar de menos al futbolista de Al-Nassr.

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