Del Bosque: "No hay que hablar de Casillas o De Gea, sino de los dos"

Vicente del Bosque, seleccionador español de fútbol, se ha referido al debate abierto sobre quién debe ocupar la portería de España y ha defendido que no se debe hablar de Iker Casillas o David de Gea sino que se debe hablar de los dos porque es "lo mejor que le puede venir a la selección".

"En el momento en el que Iker por lo que sea no venga a la selección debemos tener sustituto y uno de los que se prepara para serlo es David de Gea. No debemos de poner Iker Casillas o David de Gea sino poner el 'y' entre medias. Es lo que mejor puede venir a la selección", ha argumentado.

Del Bosque ha realizado estas declaraciones durante la presentación en Alicante del partido amistoso que enfrentará a las selecciones de España e Inglaterra el próximo 13 de noviembre.

El técnico salmantino también ha hablado de la polémica generada en torno a Gerard Piqué y a la posibilidad de que en Alicante se vuelvan a dar los pitos hacia el defensa de los últimos partidos de la selección. "No podemos influir en nadie. Debemos de tomarlo con la mayor normalidad. Pero no debería ser así porque no hace tanto tiempo, en la provincia de Alicante hubo un campeonato de España sub-16 ó sub-17 y fue uno de los integrantes de aquella selección", ha recordado el entrenador.

Del Bosque ha opinado que el comportamiento de Piqué ha sido "excelente en todos los sentidos" desde los años en que Piqué jugaba en las categorías inferiores y ha incidido en que es algo que se debe "considerar" porque "muchas veces los hechos son más contundentes que cualquier palabra".

Respecto a su futuro como seleccionador español más allá de la Eurocopa de 2016, Del Bosque ha señalado que "aún quedan muchos meses" como para pronunciarse al respecto, y se ha limitado a apuntar que es una decisión que tendrá que tomar junto al presidente, Ángel María Villar.

No obstante, al ser cuestionado sobre la voluntad expresada por Luis Enrique, entrenador del Barcelona, de ser seleccionador español algún día, ha comentado que: "Me parece bien y me gusta que todos los entrenadores quieran ser seleccionadores".

"Es una obviedad y el reconocimiento a un entrenador que pueda llegar a ser seleccionador. En España hay muchos entrenadores muy buenos que podrían perfectamente dirigir la selección española. Los tenemos en España y en las ligas del máximo nivel", ha declarado.