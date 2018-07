El Barcelona, a tres puntos de ganar la Liga: las cuentas del equipo azulgrana para ser campeón

Al Barcelona le faltan solo tres puntos para conquistar matemáticamente el título liguero después de la derrota de ayer jueves del Atlético de Madrid en San Sebastián (3-0), aunque en ningún caso el equipo catalán podría ser campeón de Liga este próximo fin de semana.

Ahora el Barcelona tiene doce puntos de diferencia sobre el Atlético de Madrid, además del 'goal average', la diferencia con el Real Madrid es de quince puntos en la actualidad.

Si este próximo fin de semana, el Betis gana al Atlético de Madrid en el Wanda, el Barça no se aseguraría matemáticamente el campeonato, ya que aunque los azulgrana le sacan 15 puntos al tercer clasificado, el Real Madrid (83-68), al no haberse jugado el clásico en el Camp Nou, aun está por decidir la diferencia de goles particular entre ambos equipos.

Con una victoria en Riazor, el Barça es campeón

En todo caso, una victoria de los de Valverde en Riazor el próximo 29 de abril le daría automáticamente el título, con independencia de los resultados de sus inmediatos perseguidores: Atlético de Madrid y Real Madrid.

Aunque también existe la posibilidad de que los azulgrana fueran campeones sin jugar el partido ante el Deportivo, siempre que el Atlético perdiera con el Betis (22 de abril) y el Madrid no ganará al Leganés (28 abril).

También existe la posibilidad de que el Clásico del 6 de mayo en el Camp Nou sea trascendente para el campeonato: esto, si el Barcelona no se hiciera con el triunfo en Riazor y el Atlético lo ganara todo. Pero la posibilidad más rocambolesca sería que en función de los resultados previos, el Barça hasta podría ser campeón de Liga perdiendo el Clásico por dos goles de diferencia y hacer valer el 0-3 del Bernabeu.