El Atlético rompe su maleficio visitante

La blandura defensiva de los locales marcó un inicio de encuentro en el que Julián Álvarez pudo marcar a los dos minutos tras una pifia de Bartra en el cruce y Giuliano sí sancionó, segundos después, un despeje en globo de Bellerín que le cayó en su pie izquierdo, con el que remató de precisa volea. Fueron unos primeros compases de mucha dificultad para un Betis que pudo encajar el 0-2 en un cabezazo de Hancko a la cruceta y en un tiro cruzado de Nico González que detuvo Pau López, pero el equipo de Pellegrini ajustó la presión con el paso de los minutos para mejorar sus prestaciones.

Un robo alto posibilitó un chute de Abde desde el borde del área que Oblak desvió junto a su palo derecho, aunque los riesgos de los locales en su intento por incomodar la salida de pelota colchonera también propició contragolpes como el que condujo Giuliano, cuyo pase fue mal culminado por Julián Álvarez en posición franca. En la prolongación del primer periodo, llegó una de las jugadas que pudo cambiar el curso del partido, ya que los jugadores béticos se quedaron en el área rival reclamando un posible penalti por agarrón a Natan y el Atlético aprovechó la desatención del rival para lanzar un contraataque fulgurante que Álex Baena convirtió en el 0-2 con un bonito derechazo a la escuadra.

La entrada de Lo Celso por Marc Roca en el descanso animó el sector ofensivo del equipo verdiblanco, que rozó el descuento en el primer cuarto de hora con un disparo del argentino que detuvo Oblak y con un libre directo ejecutado por Abde que se estrelló en el travesaño (min. 59). Tras ese primer arreón, se le pareció acabar la gasolina al Betis, que ya sólo creó una oportunidad, de Lo Celso en bonito pase interior filtrado por Amrabat, y que dejó concluir el encuentro colgando balones inocuos sobre el área de un Atlético que ni siquiera necesitó inquietar en ataque.