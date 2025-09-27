El Atleti 'barre' al Madrid con un Julián Álvarez de ensueño

El Atlético de Madrid recibía al Real Madrid en la jornada siete de la liga EA Sports en un derbi madrileño con intereses encontrados a pesar de buscar la misma recompensa. Los del Cholo necesitaban la victoria para no descolgarse aún más en la tabla, mientras que los de Xabi Alonso buscaban los tres puntos para mantener el pulso con el Barça.

Primer tiempo de goles

El encuentro no pudo comenzar más eléctrico, puesto que la presión alta del Atleti provocó un acercamiento por la banda izquierda que no pudo resolver Julián Álvarez. Asimismo, y por el mismo costado, Sorloth se plantó solo ante Courtois, pero se durmió en la definición y Militao pudo meter el pie a tiempo.

Eran los rojiblancos los que estaban llevando el peso del encuentro, mientras que el Madrid estaba aún buscando su sitio. Prueba de ello es que en cuestión de diez minutos, los del Cholo volvieron a plantarse en el área madridista, pero de nuevo Sorloth no pudo batir al portero belga. Pero a la tercera fue la vencida, una jugada de estrategia acabó con Giuliano centrando desde la derecha y Le Normand, de cabeza, introdujo el balón en la red en el minuto 14.

Perdonó y perdonó el Atleti y como es habitual, al Madrid solo le hizo falta una ocasión para igualar. Una jugada trenzada desde la derecha acabó con un pase de Arda Güler para Mbappé, que el '10' del Madrid se encargó de cruzar lo suficiente para que no llegase Oblak. Volvían las tablas al Metropolitano.

Los minutos siguientes fueron de monólogo merengue, el gol había dejado al Atleti noqueado y al Madrid encontrando cada vez más espacios por dentro. De hecho, en una de oportunidades el balón le cayó a Vinicius en el sector izquierdo, el brasileño se deshizo de Llorente y Lenglet y la puso al centro del área donde Güler solo tuvo que empujarla.

Cuando parecía que el partido se marchaba al descanso con el Madrid en ventaja, llegó en primera instancia un gol de Sorloth bien anulado por rematar con la mano. Pero justo antes de que Alberola Rojas pitase el final del primer acto, un balón colgado de Koke desde la izquierda lo cabeceó a gol el delantero noruego que, esta vez sí, acertó a marcar.

Tifo de la afición del Atlético de Madrid en el derbi madrileño | Onda Cero

El segundo tiempo fue de Julián Álvarez

No había habido tiempo casi para acomodarse en los asientos cuando a los cinco minutos de reanudarse el partido, un centro desde la banda izquierda acabó con Güler levantando la pierna más de la cuenta para despejar y, aunque primero tocó balón, Alberola Rojas señaló penalti por juego peligroso, puesto que después de rozar el esférico el pie del turco impactó en la cabeza de Nico González. El balón lo tomó Julián y la 'araña' espantó todos los fantasmas batiendo a Courtois.

Tras el tercer tanto, el Atleti dio un pasito atrás y esperó atrás a que la desesperación del Madrid hiciese mella y no tardó en aparecer, cuando Carreras dejó el hombro a Giulinao y se ganó la cartulina amarilla. Lo que no sabía es que 'la araña' quería redondear una semana de ensueño y una falta un tanto escorada a la izquierda provocó que Courtois hiciese la estatua y Julián marcase su quinto gol de la semana.

Xabi Alonso trató de agitar a los suyos con las salidas de Mastantuono y Rodrygo, pero los colchoneros, quizás por primera vez en la temporada, parecían un bloque sólido en defensa y los recortes y centros laterales no parecían incomodar a la defensa rojiblanca que por fin se sentía cómoda defendiendo.

Los últimos minutos del encuentro fueron un constante conato de encontronazos entre los jugadores de uno y otro equipo, pero se impuso la cordura y cuando parecía que iba a acabar el encuentro con el 4-2 a favor de los colchoneros, Baena descosió a la defensa madridista y Griezmann puso la manita, algo que no ocurría desde 1950.

El partido concluyó con la victoria atlética que completa una semana balsámica tras ganar los dos derbis seguidos. Ahora ambos equipos pondrán sus ojos en la Champions, el conjunto del Cholo recibirá al Eintrach de Frankfurt y el Madrid viajará hasta Kazajistán para medirse al Kairat Almaty.