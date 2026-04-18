Así es la RefCam, la tecnología que se estrenará en la final de la Copa del Rey: el partido desde la mirada del árbitro

La final de la Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad va a pasar a la historia por ser el primer partido del fútbol español en el que va a utilizarse la RefCam, una tecnología impulsada por LaLiga y autorizada por la RFEF que ofrecerá una visión del juego desde la perspectiva del árbitro.

El objetivo es ofrecer al espectador una perspectiva "más cercana, inmersiva y completamente innovadora" del juego. Es una medida novedosa que también va a llegar a LaLiga a partir de la jornada 32, con un partido en cada una de las que quedan hasta el final de temporada.

El sistema es sencillo: se trata de una cámara que el árbitro, en este caso Javier Alberola Rojas, portará en su diadema con un micrófono integrado. La señal llegará producida por RTVE y permitirá a los aficionados "vivir la emoción del fútbol con un nivel sin precedentes en el más alto nivel profesional".

¿En qué partidos de LaLiga se va a usar?

Para la creación de esta idea, la RFEF ha contado con una tecnología desarrollada por MindFly, una compañía especializada en soluciones de captura inmersiva en entornos deportivos, cuya propuesta ha destacado por encima del resto por su calidad de imagen, estabilidad y fiabilidad.

Según LaLiga, con la incorporación de la RefCam se busca evolucionar la forma en la que se consume el fútbol "apostando por experiencias más inmersivas, cercanas y diferenciales, y abriendo nuevas oportunidades en el ámbito digital con la generación de contenidos".

Está previsto que llegue a LaLiga a partir de la jornada 32 en el Betis-Real Madrid, en el Barcelona-Celta de Vigo (jornada 33), el Valencia-Atlético de Madrid (jornada 34) y el Barcelona-Real Madrid (jornada 35).

¿Se usa en otras grandes ligas?

En la temporada 2024/2025 estuvo en pruebas, pero esta temporada en el partido entre el Valencia y el Alavés de la pasada jornada 27 se utilizó por primera vez como una prueba piloto. De hecho, las imágenes que la cámara grabó no han visto la luz en ningún momento.

La RefCam está inspirada en tecnologías similares que usan en otras ligas, como la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) en Estados Unidos que la usa desde 2014 o la Liga Nacional de Rugby (NRL), en Australia. También se usa en algunos partidos de la Liga Nacional de Hockey (NHL) y, desde 2020, también se usa en la Major League Baseball (MLB).

En el fútbol, la primera gran liga en utilizarla fue la Bundesliga en 2024 en el partido entre el Eintratch de Frankfurt y el Wolfsburgo. Después se sumó la Premier League ese mismo año en el encuentro entre el Crystal Palace y el Manchester United y la Serie A un año después.