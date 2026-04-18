FINAL DE LA COPA DEL REY

Así es la RefCam, la tecnología que se estrenará en la final de la Copa del Rey: el partido desde la mirada del árbitro

LaLiga iguala así a otras grandes competiciones europeas e internacionales que utilizan esta tecnología desde hace años.

El Atlético de Madrid y la Real Sociedad buscan la gloria en la final de la Copa del Rey

Nerea Pardillo

Madrid |

El árbitro de la final de la Copa del Rey Javier Alberola Rojas
Vídeo compartido por la RFEF en su cuenta de X (@RFEF) | AFP7 / Europa Press - Only For Use In Spain

La final de la Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad va a pasar a la historia por ser el primer partido del fútbol español en el que va a utilizarse la RefCam, una tecnología impulsada por LaLiga y autorizada por la RFEF que ofrecerá una visión del juego desde la perspectiva del árbitro.

El objetivo es ofrecer al espectador una perspectiva "más cercana, inmersiva y completamente innovadora" del juego. Es una medida novedosa que también va a llegar a LaLiga a partir de la jornada 32, con un partido en cada una de las que quedan hasta el final de temporada.

El sistema es sencillo: se trata de una cámara que el árbitro, en este caso Javier Alberola Rojas, portará en su diadema con un micrófono integrado. La señal llegará producida por RTVE y permitirá a los aficionados "vivir la emoción del fútbol con un nivel sin precedentes en el más alto nivel profesional".

¿En qué partidos de LaLiga se va a usar?

Para la creación de esta idea, la RFEF ha contado con una tecnología desarrollada por MindFly, una compañía especializada en soluciones de captura inmersiva en entornos deportivos, cuya propuesta ha destacado por encima del resto por su calidad de imagen, estabilidad y fiabilidad.

Según LaLiga, con la incorporación de la RefCam se busca evolucionar la forma en la que se consume el fútbol "apostando por experiencias más inmersivas, cercanas y diferenciales, y abriendo nuevas oportunidades en el ámbito digital con la generación de contenidos".

Está previsto que llegue a LaLiga a partir de la jornada 32 en el Betis-Real Madrid, en el Barcelona-Celta de Vigo (jornada 33), el Valencia-Atlético de Madrid (jornada 34) y el Barcelona-Real Madrid (jornada 35).

¿Se usa en otras grandes ligas?

En la temporada 2024/2025 estuvo en pruebas, pero esta temporada en el partido entre el Valencia y el Alavés de la pasada jornada 27 se utilizó por primera vez como una prueba piloto. De hecho, las imágenes que la cámara grabó no han visto la luz en ningún momento.

La RefCam está inspirada en tecnologías similares que usan en otras ligas, como la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) en Estados Unidos que la usa desde 2014 o la Liga Nacional de Rugby (NRL), en Australia. También se usa en algunos partidos de la Liga Nacional de Hockey (NHL) y, desde 2020, también se usa en la Major League Baseball (MLB).

En el fútbol, la primera gran liga en utilizarla fue la Bundesliga en 2024 en el partido entre el Eintratch de Frankfurt y el Wolfsburgo. Después se sumó la Premier League ese mismo año en el encuentro entre el Crystal Palace y el Manchester United y la Serie A un año después.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer