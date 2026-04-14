En directo, Champions League: Atlético - Barcelona

¡Simeone apuesta por Musso!

Mucho se ha hablado en las últimas horas sobre si Oblak podía llegar al partido de hoy y si jugaría él o Musso en caso de que el esloveno estuviera bien físicamente. Simeone finalmente se decanta por el argentino, que también será titular el próximo sábado en la final de la Copa del Rey.

Las bajas de Pubill y Hancko obligan a Simeone a incluir en el once titular a la pareja de centrales menos habitual, y buscará hacer daño a la espalda del Barça con sus hombres más rápidos.

Sale el Atlético con Musso; Molina, Le Normand, Lenglet, Ruggeri; Simeone, Llorente, Koke, Lookman; Griezmann y Julián Alvarez.