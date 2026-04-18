El Atlético de Madrid y la Real Sociedad buscan la gloria en la final de la Copa del Rey

El día de la final de la Copa del Rey ha llegado. Atlético de Madrid y Real Sociedad se ven las caras en un partido que paralizará el fútbol español por ser uno de los torneos más prestigiosos de toda la temporada. El estadio de la Cartuja (Sevilla) deciriá el campeón en un duelo que solo se ha vivido una vez.

En la temporada 1986/1987 ambos equipos se vieron las caras en una final que llegó a los penaltis y en la que se impuso el conjunto txuri-urdin, por lo que ahora los rojiblancos tienen la oportunidad de resarcirse. Además, el equipo del 'Cholo' Simeone no levanta este trofeo desde el 2013, un aliciente más para dejarse todo en el partido.

El Atleti parte como favorito

Desde esa temporada las cosas han cambiado mucho. En esta ocasión, el Atlético de Madrid parte como favorito por varios motivos. Tiene mejor plantilla que la Real y llega en un gran momento de forma y con el ánimo por las nubes tras eliminar al FC Barcelona en Champions y meterse en semifinales.

Aun así, los de Simeone no se ven en este papel. Según Giuliano Simeone "no hay favoritos en una final" y están "concentrados" en cómo hacer daño a su rival. En toda su historia, el Atleti ha disputado 19 finales de Copa del Rey, ha ganado 10 y ha perdido nueve.

La Real Sociedad sueña con levantar la Copa cinco años después

Por su parte, la Real Sociedad intentará revalidar un título que conquistó por segunda y última vez hace seis años, tras imponerse al Athletic Club en un encuentro que se disputó con las gradas vacías por la pandemia de la covid-19. El conjunto txuri-urdin ha disputado un total de seis finales en toda su historia y ha perdido cuatro.

La balanza se inclina hacia el lado colchonero porque en LaLiga han ganado los últimos nueve partidos. Por lo que el equipo de Matarazzo tiene la oportunidad de darle la vuelta a esta estadística y hacerlo por todo lo alto, con un trofeo bajo el brazo. En la COpa del Rey las estadísticas están mas igualadas, porque se han enfrentado 18 veces (seis victorias para cada equipo y seis empates).

Un partido muy especial para Griezmann

Uno de los protagonistas de la final será, sin duda, Antoine Griezmann. El centrocampista del Atlético de Madrid disputará la última final copera vestido de rojiblanco, porque la temporada que viene va a jugar en el Orlando City SC, equipo de la MLS. Tras convertirse en el máximo goleador del conjunto colchonero y el quinto con más partidos disputados.

Si bien, el francés no olvida de dónde viene. Fue la Real Sociedad donde dio los primeros pasos y el que le impulsó a estar donde está ahora, algo que el propio jugador reconoce y recuerda: "Va a ser un partido de muchas emociones. Estoy aquí gracias a la Real, que me lo dio todo cuando todo el mundo me cerraba las puertas de cada club. Les debo muchísimo", ha dicho en una entrevista previa al partido.

El árbitro llevará una cámara incorporada

La final de la Copa del Rey trae una novedad incorporada. Por primera vez se pondrá en práctica el sistema RefCam. El árbitro Alberola Rojas llevará una cámara con micrófono en su diadema que formará parte de la retransmisión por la televisión, para que los aficionados puedan ver en tiempo real lo que sucede.

El objetivo es ofrecer "una perspectiva más cercana, inmersiva y completamente innovadora del desarrollo del juego" y contribuir a "una mayor comprensión de las decisiones arbitrales", según el comunicado de la RFEF. Una novedad que llegará a LaLiga a partir de la próxima jornada en un partido.