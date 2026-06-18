Así es Bouaddi, la perla de Marruecos: "Si mejora la definición, le veo en el Real Madrid"

Es uno de los grandes descubrimientos de este Mundial 2026. Marruecos y Brasil se midieron el pasado sábado en un duelo clave dentro del grupo C, pero lo que nadie se esperaba es que surgiera una nueva perla que va a atraer el interés de muchos clubes de Europa.

Con solo 18 años, Ayyoub Bouaddi se hizo con el centro del campo de Marruecos, manejo el ritmo del partido y se impuso a una de las selecciones más fuertes de este Mundial. El marroquí completó un partido sublime y demostró que, a su corta edad, es capaz de asumir la presión a un nivel más que notable.

Desde hace semanas, su nombre ya empezaba a sonar como un posible fichaje de este verano. Tras su partido ante Brasil en la primera jornada, los rumores aparecen con más fuerza. Una de las grandes sorpresas de este torneo apunta a ser uno de los grandes traspasos del verano.

Los elogios de Giroud sobre su compañero

Tras la actuación del mediocentro marroquí, uno de los primeros en pronunciarse al respecto ha sido Olivier Giroud, compañero de Bouaddi en el Lille. El futbolista francés, que está como comentarista de la BBC durante este campeonato del mundo, ha elogiado al futbolista después de dejar la primera impresión.

"Me impresionó su madurez y por su entorno, que es realmente saludable, anota en primer lugar. Tiene la cabeza bien amueblada en el sentido de que es tranquilo y seguro de sí mismo. Es un regalo tenerle en tu equipo y Marruecos debe estar muy feliz por contar con él", declaraba durante la retransmisión.

Además se atrevió a compararla con grandes leyendas del fútbol, como lo son Patrick Vieira, Sergio Busquets y N'Golo Kanté: "Todos mis amigos y varios compañeros me hablaron de Patrick Vieira y Sergio Busquets diciéndome que él era la mezcla de ambos. Todavía le falta para alcanzar a ambos, pero hay similitudes".

"Si mejora la definición, le veo en el Real Madrid la temporada que viene"

Es tal la calidad del futbolista que Giroud, sabedor del talento de su compañero, reconoce que este verano se producirán movimientos sobre el futbolista: "Será complicado para el Lille quedárselo, lo único que tiene que hacer es mejorar la finalización, algo de lo que en el equipo nos burlamos mucho de él. Su traspaso será por encima de los 60 o 70 años millones de euros. Este es el precio en el mercado ahora", afirmaba.

Por último, el francés dejó un comentario que alegrará a muchos madridistas: "Necesita ser más agresivo delante de la portería y, si lo consigue, le veo en el Real Madrid desde la temporada que viene". Se trata de una posición que parece ser una necesidad en el equipo blanco, por lo que sus servicios podrían resolver varios de los problemas estructurales que tiene el club.

Por el momento, el jugador no ha quedado asociado a ningún club en concreto, pero parece muy probable que al terminar el Mundial los rumores incrementen.