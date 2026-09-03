Asencio rompe su silencio tras su absolución y menciona su episodio relacionado con la alcoholemia: "No volverá a ocurrir"

El jugador del Real Madrid Raúl Asencio se ha pronunciado este jueves tras ser absuelto en el proceso judicial por difundir un vídeo de carácter sexual. El futbolista, que volvió a acaparar los focos después de ser pillado al volante con una tasa de alcoholemia que superaba ampliamente la permitida, ha hablado sobre lo ocurrido y ha querido dar su versión. "Ahora me toca hablar a mí", ha dicho.

Siempre he confiado en que la Justicia terminaría poniendo las cosas en su sitio

"Hoy, después de mucho tiempo de silencio y de respetar un proceso judicial en el que siempre confié, puedo decir que he sido absuelto", reza el comunicado. "Siempre he confiado en que la Justicia terminaría poniendo las cosas en su sitio. Hoy existe una resolución judicial que habla por sí sola, y la recibo con tranquilidad y con la satisfacción de poder cerrar una etapa que ha sido muy importante para mí".

El reconocido jugador asegura que durante estos meses ha sufrido una situación "muy dura" viendo cómo se publicaban informaciones antes de que la Justicia se pronunciara. A este respecto, dice entender el trabajo de los medios de comunicación y el derecho de informar, pero recuerda que detrás de cada noticia hay "una persona y una familia que sufren las consecuencias".

Una nueva etapa

Ahora, una vez que la Justicia se ha pronunciado, Asencio deja claro que su intención es "cerrar" esa etapa de su vida y quedarse con el "apoyo" que ha recibido de familiares, amigos y su entorno más cercano. "Me han demostrado su confianza y me han permitido seguir trabajando, creciendo y disfrutando de lo que más me gusta: jugar al fútbol".

Respecto al episodio relacionado con la alcoholemia, por el que ha sido condenado a pagar una multa de 14.400 euros y a no poder conducir en ocho meses, muestra su "profundo arrepentimiento" deja constancia de asumir plenamente "su responsabilidad" frente a los hechos, asegurando que "no volverá a ocurrir".