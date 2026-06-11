El árbitro somalí vetado por EE. UU. pitará la final de la Supercopa de Europa

Buenas noticias para Omar Artan, el colegiado expulsado de Estados Unidos y que no podrá arbitrar en la Copa del Mundo. Y es que la UEFA ha emitido un comunicado anunciando que el somalí será el encargado de dirigir la final de la Supercopa de Europa entre el PSG y el Aston Villa que tendrá lugar el 12 de agosto en Salzburgo.

A sus 34 años, Omar se iba a convertir en el primer árbitro somalí en participar en un Mundial, un sueño que finalmente se ha desvanecido debido a las políticas migratorias de Donald Trump. No obstante, la UEFA ha querido recompensarle entregándole uno de los encuentros más grandes de Europa. El colegiado será el encargado de arbitrar el partido entre los dos campeones de las dos mejores competiciones europeas, la Champions League y la UEFA Europa League.

A pesar de su corta edad, Artan se ha consolidado como uno de los mejores árbitros del mundo y forma parte de la lista internacional de la FIFA desde 2018. Gracias a su gran desempeño, Artan fue coronado como mejor árbitro masculino del año de la CAF 2025.

Así fue recibido tras aterrizar en su país

Omar Artan regresó a su país este miércoles y fue recibido como un héroe. Decenas de personas dieron la bienvenida en el Aeropuerto Internacional Aden Adde de la capital, Mogadiscio, al colegiado, que iba a convertirse en el primer somalí en arbitrar un partido en la historia de la Copa del Mundo.

Entre gritos y aplausos, el colegiado se dirigió a los allí presentes asegurando no estar molesto por la situación: "No estoy molesto porque me enviaron de vuelta desde Estados Unidos. Continuaré trabajando duro y no me desanimaré. Les prometo que en el próximo Mundial llegaré mucho más lejos y haré historia", afirmó Artan en declaraciones difundidas por la televisión pública somalí.

Expulsado de Estados Unidos

El colegiado somalí que se dirigía a Estados Unidos para arbitrar en la Copa del Mundo fue detenido en su entrada y expulsado a su país. Tal y como afirmó el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza en un comunicado, su entrada fue denegada alegando "preocupaciones en la verificación de antecedentes".

Artan aterrizó el pasado 6 de junio en el aeropuerto internacional de Miami en un vuelo procedente de Estambul y fue sometido a una inspección en la que fue considerado inadmisible para ingresar al país. Todo ello es posible debido a que Somalia se encuentra en una larga lista de países cuyos ciudadanos están sujetos a una prohibición de viajar a EEUU por parte del gobierno de Donald Trump.