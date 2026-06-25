Un árbitro de Segunda División, detenido por segunda vez tras agredir a su expareja

El colegiado asturiano Miguel González Díaz, que este año ha arbitrado en la Segunda División española, ha sido arrestado de nuevo por las autoridades tras agredir a su expareja. González, de 33 años, no es la primera vez que es noticia por su comportamiento fuera de los terrenos de juego. Y es que el árbitro fue detenido en enero por agredir a una prostituta en Gijón simulando ser Policía Nacional, algo que está siendo investigado.

Sin embargo, el asturiano ha vuelto a ser noticia por un caso diferente. Tal y como explica La Nueva España, González Díaz fue detenido este pasado fin de semana en Oviedo tras estar varios días en busca y captura. Los agentes localizaron finalmente al colegiado y procedieron a su detención tras una denuncia de agresión de su expareja.

El árbitro permaneció en comisaría hasta que el Juzgado de violencia sobre la mujer de Oviedo acogió el caso y decretó un juicio rápido a puerta cerrada en el que se llegó a una sentencia por conformidad.

Su primera detención

Estos hechos se suman a los producidos a principios de año, cuando el trencilla tuvo que pasar por el calabozo después de una presunta violación a una prostituta. La mujer presentó una denuncia asegurando que había sido agredida sexualmente tras este hacerse pasar por Policía Nacional.

La joven, de origen venezolano, relató que los primeros contactos se realizaron vía teléfono móvil, concertando una cita en un piso donde se ejercía la prostitución. El árbitro acudió portando distintivos de la Policía Nacional y le realizó una serie de preguntas a la víctima sobre su situación legal en España.

Ante las preguntas y el miedo futuros problemas, se produjo la agresión sexual, lo que llevó a la mujer a acabar denunciando. Tras realizar las diligencias correspondientes, los agentes procedieron al arresto del árbitro por presuntos hechos contra la libertad sexual.

Miguel González Díaz, expulsado de Segunda División

Tras conocerse lo sucedido, la Real Federación Española de Fútbol decretó la medida cautelar de apartarlo de la práctica y abrir un expediente de investigación. En total, el colegiado pudo dirigir un total de 12 partidos en la segunda máxima categoría del fútbol español.

No obstante, el Comité Técnico de Árbitros ha hecho este martes pública la lista de colegiados para la próxima temporada, y en ella no se encuentra el árbitro, por lo que causa baja en Segunda División. El colegiado llevaba desde 2023 en Segunda y, anteriormente, dirigió numerosos partidos en Segunda B (Primera Federación actualmente).