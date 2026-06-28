Ángel María Villar denuncia nueve años de "pena sin juicio": "Lo peor no fue la cárcel"

Ángel María Villar atiende en Miami a Onda Cero en una charla con Rafa Fernández, uno de los periodistas más críticos con su etapa al frente de la Real Federación Española de Fútbol. El expresidente, que presume de haber sido invitado al Mundial por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, acepta repasar sin prisas algunos de los episodios más importantes de su trayectoria y deja varias reflexiones inéditas.

La más contundente llega al recordar la Operación Soule. Villar denuncia que, casi nueve años después de su detención y de los diez días que pasó en prisión preventiva, el procedimiento judicial sigue sin haber llegado a juicio. "Lo peor no fue la cárcel; lo peor es la pena sin juicio", resume durante una entrevista de casi una hora en la que también relata cómo vivió el registro de su domicilio, su paso por prisión junto a su hijo y la incertidumbre que, asegura, sigue soportando desde entonces.

Lo peor no fue la cárcel; lo peor es la pena sin juicio

La conversación, sin embargo, va mucho más allá de su proceso judicial. Villar hace autocrítica por primera vez sobre su relación con los medios de comunicación y reconoce que se equivocó con los periodistas. Recuerda la creación de la AFE y la primera huelga de futbolistas en España, explica cómo entendía la protección de los seleccionadores nacionales y repasa sus relaciones con dirigentes como Florentino Pérez, Joan Laporta, Luis Rubiales o Rafael Louzán.

También analiza su convivencia con los presidentes del Gobierno con los que coincidió durante sus casi tres décadas al frente de la Federación, desde Felipe González hasta Mariano Rajoy, pasando por José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero. Además, recuerda sus desavenencias con el entonces presidente del Consejo Superior de Deportes, Miguel Cardenal, con quien precisamente se ha reencontrado estos días en Miami, y mantiene su defensa de la permanencia de los presidentes al frente de las federaciones mientras sigan contando con el respaldo de las urnas, un planteamiento que genera uno de los debates más interesantes de la entrevista con Rafa Fernández.

La entrevista también descubre el lado más humano de Villar. Habla con emoción de su nieta, para la que está escribiendo sus recuerdos y reflexiones, y defiende a capa y espada a su hijo, procesado en la misma causa. El expresidente se muestra convencido de que no ha cometido ningún delito y de que el juicio demostrará su inocencia.

La entrevista completa ya está disponible en Onda Cero.