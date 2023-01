La Copa examina el resurgir de Real Madrid y Atlético

El Santiago Bernabéu no acoge un partido de Copa desde la eliminación en 2020 ante la Real Sociedad y aún no ha visto a su equipo tras el parón por el Mundial. Ahora, el feudo blanco acogerá un derbi copero que no se veía desde la temporada 2014-2015, con pase a cuartos rojiblanco y segundo derbi esta campaña tras la victoria madridista (1-2) en el Metropolitano en septiembre.

El choque gana importancia por el título en juego, más importante si cabe para los visitantes, que tienen en el torneo del k.o su mejor opción de trofeo tras su eliminación europea y su mala primera vuelta en LaLiga Santander. Los locales, por su parte, ya perdieron hace unos días la Supercopa de España y tampoco pueden permitirse el lujo de decir adiós a otro título, en particular uno que se le resiste desde 2014 y en el que apenas ha brillado desde entonces.

El Real Madrid se tendrá que hacer fuerte en casa para hacer frente a un rival que no le va a poner las cosas fáciles y ante el que necesitará volver a ofrecer esa mejoría que salió a relucir desde la segunda parte en La Cerámica la semana pasada, con una remontada (2-3) de las de antaño ante el Villarreal para seguir vivos en Copa, y que tuvo continuidad en forma de solvencia en San Mamés ante el Athletic Club el pasado domingo (0-2) para continuar la estela liguera del Barça.

Novedades en los onces

Ancelotti tiene buenas noticias con la vuelta de David Alaba, lo que le permitirá rotar en defensa y dar descanso a alguno de los cuatro (Nacho, Militao, Rüdiger y Mendy) que lo han jugado todo en los dos últimos partidos, aunque todavía no tiene a Aurelien Tchouameni.

Por su parte, el Atlético de Madrid hará la visita a sus vecinos de la capital en un momento en el que intenta recuperarse de su mal inicio de temporada. Los de Simeone parece que van recuperando mejores sensaciones de la mano de un gran Griezmann y se pondrán a prueba en un estadio donde no gana desde 2016, precisamente con gol del francés. Las últimas tres visitas, una al Alfredo di Stéfano, se han saldado con derrota y sin marcar.

En el centro del campo, Simeone tiene la baja importante de Marcos Llorente y parece que podría sustituirle con Rodrigo de Paul, además de decidir si es 'ofensivo' manteniendo a Ángel Correa o mete un centrocampista más. Arriba, Griezmann liderará la ofensiva acompañado seguramente por un Álvaro Morata reforzado.