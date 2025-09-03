Lío en la Vuelta a España: la etapa en Bilbao termina a 3 km de meta por no poder garantizar la seguridad

La Vuelta a España ha vivido este miércoles un desenlace insólito en la etapa 11 con final previsto en Bilbao. La organización ha decidido detener el cronometraje a tres kilómetros de la meta y cancelar la victoria de etapa debido a problemas de seguridad en la llegada.

No habrá ganador de etapa, comunicaba la organización. Tras la pancarta de 3 km, los coches desviaron a los ciclistas directamente a la zona de autobuses, sin que pudieran disputar el sprint final.

El motivo fue la imposibilidad de garantizar la seguridad en meta, donde una protesta multitudinaria en favor de Palestina bloqueó la zona de meta. Los manifestantes denunciaban la presencia del equipo Israel Premier Tech y la guerra en Gaza, mientras una fuerte presencia policial trataba de contener la situación.

La confusión entre los corredores fue inmediata. Jonas Vingegaard, favorito al triunfo final, preguntaba por radio a su equipo qué debía hacer. Aunque la etapa ha quedado neutralizada, el danés consiguió ganar algunos segundos respecto a otros aspirantes en la clasificación general.

Queda pendiente resolver qué ocurrirá con las bonificaciones de tiempo que se entregaban en la meta, una decisión que la organización aún no ha aclarado. No ha sido la única protesta que se ha vivido en la etapa. A 27 kilómetros de meta, unos manifestantes han interrumpido al pelotón con una pancarta. Al inicio de la etapa, al margen de la carretera, varios manifestantes postraban lo que parecía ser una representación de bebes asesinados.