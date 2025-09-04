Óscar Gutiérrez, director del Israel-Premier Tech: "Nos han llegado amenazas de muerte, tenemos miedo"

El mundo del deporte mira este miércoles a Bilbao, donde no ha podido terminar la undécima etapa de La Vuelta a España por una protesta contra el Israel-Premier Tech por el genocidio que está cometiendo el país israelí contra el pueblo palestino en Gaza.

"Entre todos hay que buscar una solución, que para mí solo hay una ahora mismo: que el propio equipo de Israel se diera cuenta de que estando aquí no facilita la seguridad de todos los demás. Pero nosotros no podemos tomar esa decisión", ha explicado el director técnico de La Vuelta, Kiko García, tras lo sucedido.

Este mismo miércoles ha pasado por los micrófonos de Radioestadio Noche Óscar Guerrero, director del Israel-Premier Tech, que ha valorado la situación y ha explicado como tanto él como su equipo están viviendo la carrera. "Lo estoy llevando muy mal (…) Sufres insultos, todo tipo de agresiones verbales... Nos cuesta, pero somos un equipo profesional y no podemos decir que nos vamos porque en otra carrera nos puede pasar lo mismo", explica Guerrero.

Y es que, a pesar de las palabras del director técnico de La Vuelta, desde el Israel-Premier Tech insisten en seguir compitiendo. "Si decidiéramos abandonar crearíamos un precedente para otros casos con otros motivos diferentes en los que hubiera protestas en contra de otros equipos (...) Nos hemos preparado muy bien para La Vuelta y nuestra idea es ir hasta el final", cuenta a la vez que agradece a la organización todos los esfuerzos que está haciendo por su seguridad.

"Sabíamos que Bilbao era el punto más caliente de todos (...) Espero que a partir de aquí la cosa sea mucho más suave", ha reconocido un Guerrero que entiende las protestas de la gente pero pide "que no agredan al equipo". Ha denunciado, además, que sus ciclistasllevan días recibiendo amenazas de muerte, que lo están pasando mal y que tienen miedo.

Guerrero también ha querido desmentir que el equipo se haya creado para lavar la imagen de Israel, ya que lleva compitiendo nueve años, mucho antes de que estallara el conflicto, y reconoce que dentro de él hay mucha gente a la que no le gusta lo que está sucediendo en Gaza.

"Es irresponsable que exprese mi opinión sobre lo que está pasando en Gaza. Tengo mi forma de pensar, pero no es el momento. No estoy contento con lo que estoy viendo y también hay mucha gente dentro del equipo que no están contentos con lo que está pasando en Gaza", explica.