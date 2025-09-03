Qué dice La Vuelta sobre la participación del Israel-Premier Tech: "Solo hay una solución posible"

Tras la caótica etapa 11 de la Vuelta a España, suspendida en su final en la Gran Vía de Bilbao por las protestas propalestinas contra la presencia del equipo Israel-Premier Tech, la organización de la carrera ha admitido que la situación se ha vuelto insostenible y que urge una decisión.

El director técnico de la prueba, Kiko García, se ha pronunciado tras lo sucedido: “Ha sido un día duro para todos. Sabíamos que podían existir protestas y nos ha sorprendido el movimiento que había en meta". Ante esa situación han optado por no suspender la etapa al completo y buscar una solución alternativa: "Teníamos un punto de cronometraje a 3 km de meta y era la mejor solución, por supuesto sin ganador de etapa”.

Sin embargo, García admite que la presencia del equipo israelí supone un problema y hay que buscar remedio. “Entre todos hay que buscar una solución, que para mí solo hay una ahora mismo: que el propio equipo de Israel se diera cuenta de que estando aquí no facilita la seguridad de todos los demás. Pero nosotros no podemos tomar esa decisión, la tienen que tomar ellos”, ha afirmado.

La UCI, en el centro de la decisión

El responsable de La Vuelta insistió en que no es competencia de Unipublic, la empresa organizadora, decidir sobre la continuidad del Israel-Premier Tech: “Nosotros tenemos la obligación de seguir un reglamento, la participación del equipo es obligatoria. Nuestro trabajo es proteger la carrera. Hemos tenido contacto con la UCI y se lo hemos dicho, pero son otros los que deben tomar decisiones”.

En la misma línea, el director deportivo del Movistar, Txente García, fue contundente: “La UCI debe tomar decisiones porque ahora la Vuelta es una carrera insegura”.

También los ciclistas se pronunciaron. El madrileño Carlos Verona (Lidl-Trek) consideró que “la UCI debe tomar la decisión en beneficio de todos” y sugirió que Israel-Premier Tech “debería competir sin bandera”.

Un equipo con plaza garantizada

El Israel-Premier Tech, aunque no forma parte del World Tour, se ganó su presencia en La Vuelta como uno de los dos mejores equipos de la categoría UCI ProTeams, lo que le asegura la participación en las grandes vueltas.

La organización se encuentra así atrapada. Su obligación reglamentaria es acoger al conjunto israelí, pero la realidad en la carretera es que su participación compromete la seguridad de corredores, equipos y aficionados.