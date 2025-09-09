Guillén: "Mañana saldrá la Vuelta y el propósito es llegar a Madrid"

Javier Guillén, director de la Vuelta, aseguró tras los incidentes por las manifestaciones propalestinas que obligaron a neutralizar la etapa de este martes que la ronda española "saldrá mañana" para la disputa de la jornada entre O Barco de Valdeorras y Alto del Morredero y que su propósito es "trabajar para llegar hasta Madrid".

"Quiero expresar nuestro rechazo a lo que hemos vivido hoy, una vez más, pues a lo largo de esta vuelta ya es la segunda vez. El mensaje principal que quiero dar es que nosotros vamos a continuar haciendo la vuelta y mañana vamos a dar la salida de etapa", dijo Guillén en una multitudinaria rueda de prensa.

Tenemos unas normas que hay que cumplir

Guillén, quien admitió la dureza de la Vuelta en el plano organizativo, se remitió al cumplimiento de las normas.

"Está siendo una vuelta muy dura, muy intensa y en la que se ha generado un extraordinario debate al que nunca hemos querido entrar. Nosotros tenemos unas normas, esas normas las tenemos que cumplir", subrayó.

Según Guillén, esas normas "las tienen que cumplir todos porque no se pueden cortar las etapas, no se puede bloquear, cortar el paso a los ciclistas es ilegal porque lo tipifica el Código Penal y la ley del deporte".

"Es algo terrible lo que está ocurriendo y por supuesto que lo que queremos todos es la paz. Luego cada uno tiene sus ámbitos en los que poder desarrollarse. Nosotros queremos defender nuestro deporte, defender nuestra carrera y por eso queremos seguir trabajando", señaló.

Guillén comparó la problemática que vive la Vuelta con la participación de Israel en otros deportes.

"Ayer se jugó un partido (de fútbol) de Italia contra Israel, se ha jugado una Eurocopa en la que ha participado Israel. No está prohibida la participación de estos equipos porque ninguna federación internacional los ha vetado, y no hay un organismo internacional que haya establecido sanciones", resaltó.

Las líneas con el CSD están abiertas

Guillén, quien admitió que los canales con el Gobierno "están abiertos", explicó el aumento de seguridad en la etapa de este martes.

"Hoy ha habido más efectivos de seguridad, la carrera estaba reforzada, creo que había más de 1.000 personas para la seguridad. Esto no es una cruzada. Yo no vengo aquí a luchar contra nadie. Yo solo quiero que se haga la carrera y por eso desplegamos todos los medios de seguridad que podamos o que estén a nuestro alcance", explicó.

"Las líneas con el Consejo Superior de Deportes", continuó, "están perfectamente abiertas. Existe contacto permanente en las situaciones que podamos requerir cada uno del otro y en esa parte, lo que sí que tengo que decir es que hay un cauce abierto y que las relaciones son de absoluta normalidad".