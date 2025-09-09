La Vuelta decide finalizar la etapa de Mos a 8 km de meta tras encontrar un árbol bloqueando la carretera

La decimosexta etapa de la Vuelta a España, disputada entre Poio y Mos-Castro de Herville sobre 167,9 kilómetros, terminó de manera inesperada a ocho kilómetros de la meta original debido a una protesta que bloqueó la carretera. La organización decidió neutralizar la subida final a Castro de Herville, después de que un árbol cortado atravesara la calzada e hiciera imposible continuar el recorrido previsto.

Radio Vuelta informó durante la jornada que la etapa no podría concluir en su final habitual por la presencia del obstáculo en el trazado. Según comunicó la organización en su web oficial, “debido a una protesta que está bloqueando la carrera, el ganador de etapa y los tiempos para la clasificación general se decidirán a 8 kilómetros de la línea de meta”.

Las imágenes mostraron el árbol atravesado en la carretera, situado a unos dos kilómetros del final original. La Vuelta confirmó que se trataba de una acción de protesta a favor del pueblo palestino. Para evitar riesgos, los jueces optaron por detener la carrera antes de afrontar la subida final.

Un desenlace sin puerto

La consecuencia inmediata fue la cancelación de la ascensión a Castro de Herville. La meta se fijó a pie de puerto, a ocho kilómetros de la llegada prevista. Allí se decidirían tanto el vencedor de etapa como los tiempos para la clasificación general.

El desenlace no restó emoción. En un esprint a dos, el colombiano Egan Bernal (Ineos Grenadiers) se impuso al español Mikel Landa (Soudal Quick-Step). Tras ellos entraron el alemán Nico Denz y el francés Clément Braz, completando las primeras posiciones en un final improvisado pero decisivo.