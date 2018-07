Bartomeu convoca elecciones en el Barcelona para final de temporada

El presidente del Barcelona, Josep María Bartomeu, ha anunciado la convocatoria de elecciones a la presidencia del club para finales de esta temporada. El máximo mandatario azulgrana ha dicho que se presentará a esa cita y ha repasado todos la convulsa actualidad en torno a la entidad azulgrana, en la que ha reconocido "tensión" y ha pedido "rebajarla".

"Soy un defensor de Andoni Zubizarreta, hemos trabajado codo con codo pero en las últimas semanas ha habido un cambio, una falta de confianza y al final creo que era lo mejor", ha dicho sobre la destitución del que era director de la parcela de fútbol en el Barcelona. Bartomeu ha aclarado que "no hay nada más allá, no hay nada grave", aunque ha valorado que "cuando hay una pérdida de confianza es bueno hacer cambios".

Respecto a si este cambio afectará a Luis Enrique, el presidente culé ha valorado que el técnico asturiano "ha trabajado codo con codo con Zubizarreta en la preparación de esta temporada y los fichajes que han ido haciendo han sido consesuados", y ha dicho que pronto le consultará el nombre del relevo de Zubizarreta: "Ahora queremos encontrar un nuevo secretrario técnico, que revelaremos en los próximos días", ha afirmado.

El otro nombre clave de la actualidad azulgrana es Leo Messi, sobre el que ha afirmado que "lo del expediente disciplinario es totalmente falso". Se refería al rumor por el que Luis Enrique habría pedido expedientar al argetino por su ausencia en el entranamiento del pasado lunes. "No podemos desmentir todo", ha subrayado Bartomeu, aunque ha valorado que esta noticia necesitaba aclaración por su "gravedad"

"Yo no voy a decir si hay tensión o no pero estos días he tenido contactos con Luis Enrique y con Leo Messi, y también con otros jugadores", ha revelado sobre la supuesta falta de sintonía entre el técnico y el jugador argentino. Lo que sí ha procurado es transmitir seguridad sobre el futuro de la estrella azulgrana: "Messi tiene contrato y hace unos meses estábamos celebrando aquí la renovación. Está contecto y estamos tranquilo", ha asegurado. Además, aunque ha reconocido que "Messi este año es el del curso pasado", ha afirmado que "tiene ambición y se ve que está contento".

Preguntado por si ha hecho autocrítica, Bartomeu ha comentado que su Junta Directiva y él la hacen "constantemente" pero "hoy no" porque el objetico es "rebajar esta tensión desmedida" que vive el club. Lo que sí ha aclarado es que "Zubizarreta no tiene ninguna responsabilidad en la sanción de la FIFA", que impedirá al Barcelona fichar hasta enero de 2016.