Iyana Martín lidera a España hacia el bronce mundial

La acompañó Raquel Carrera, que hizo una aparición estelar en el tercer cuarto para desequilibrar la balanza y dar a España un +10 de ventaja ante el que Alemania ya no pudo reaccionar. Con este bronce, la selección española femenina logra su cuarta medalla mundial de la historia tras la plata de Turquía 2014 y los bronces de República Checa 2010 y Tenerife 2018. Un inicio acertado con los triples de Iyana Martín y Megan Gustafsson permitió a España tomar la delantera (10-7). Martín volvió a desplegar su magia y demostrar por qué es una de las jugadoras más desequilibrantes. Le dio dos asistencias en forma de regalo a Gustafsson bajo el aro (16-9) y repartió un último caramelo a Fam (18-9).

España siguió encontrando buenas opciones de tiro (22-9), pero Alemania despertó con un 2+1 de Gülich y aunque Mariona Ortiz respondió desde el triple (25-12), Alex Wilke hizo lo propio y dejó la decena de diferencia al término del primer cuarto (25-15). Dos acciones consecutivas de Nyara Sabally al poste recortaron distancias (25-19) y con una canasta de Alex Peterson Alemania culminó un parcial de 0-11 (25-21). España entró en un tramo de imprecisiones y una técnica a Cazorla y tres tiros libres de Leo Fiebich caldearon aún más el ambiente en un Berlín Arena que no paró de apretar (28-24).

El regreso de Iyana Martín y de Raquel Carrera a pista dio un poco de aire a España (33-27), si bien Alemania se agarró al marcador con los aciertos de Eichmeyer y Geiselsölder (33-33). Los últimos minutos antes del descanso fueron intensos y se decidieron desde la línea del tiro libre. Peterson y Fiebich puntuaron para la anfitriona, pero Carrera permitió que España se marchara al descanso con una ligera ventaja (40-36).

El tercer cuarto empezó con un triple de Fiebich al que Cazorla respondió en la siguiente jugada (43-39). Tras el cruce de canastas inicial, los siguientes minutos tuvieron una protagonista clara: Raquel Carrera. La pívot gallega se apoderó de la zona y con ocho puntos seguidos suyos España recuperó confianza y se puso a 10 de ventaja (49-39). Se sumó a la fiesta Iyana con un triplazo delante de Frida Bühner (54-39) y Fam completó un parcial de 15-3 (55-39). No obstante, a Alemania aún le quedaba gasolina y con dos triples de Brühner y una canasta de Sabally la cuestión volvió a ajustarse (58-51).

En la última posesión del tercer asalto Iyana clavó su tercer triple (61-51) y le siguieron María Conde y Cazorla con otros dos desde el perímetro para, ya sí, permitir a España vislumbrar el triunfo (67-51). Alemania paró el encuentro, pero le faltó el acierto que Fam y Martín sí encontraron para acabar de ampliar la ventaja hasta los 21 puntos (72-51). Aunque Fiebich despertó al Berlín Arena (74-58) a falta de tres minutos, otro triple de Cazorla confirmó que el bronce iba a ser para España (77-58). Con los libres de Iyana y de Conde se plantó el 81-58 definitivo que confirma el regreso de la selección española a la élite mundial del baloncesto.