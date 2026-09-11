España supera a Australia y se cita con EE.UU. en semifinales

El día decisivo, el equipo español se sacudió la presión y jugó un gran baloncesto, sobre todo la primera mitad, en un partido en el que las ‘Opals’, bronce en los Juegos de París, no pudieron contar con sus tres jugadoras más determinantes: Alanna Smith, con molestias en el gemelo, Ezi Magbegor, rotura de ligamento cruzado, y la base Jade Melbourne, con gripe. Pese al físico australiano, el conjunto de Miguel Méndez impuso su estilo de velocidad en las transiciones y volvió de hacer del juego colectivo su principal arma ofensiva.

Por primera vez en el campeonato, el seleccionador español modificó el quinteto inicial, dando salida a Gustafson por Carrera, para contrarrestar el poderío físico en la pintura de la australiana Aokuso. El conjunto de Sandy Brondello, pese a contar solo con nueve jugadoras, salió enchufado con dos triples consecutivos de Stephanie Reid, pero la ovetense Iyana Martín replicó con otros dos lanzamientos de tres, que sumados a una bonita contra de Awa Fam, daban la primera ventaja en el luminoso para las españolas (6-10). Mediado el primer cuarto, la salida de la veterana Alba Torrens, inédita desde el debut, junto a la segunda unidad, dio alas al equipo europeo, que se gustaba sobre la pista fiel a su estilo para sumar un +14 de diferencia: defensa, juego colectivo y canastas en transición.

El conjunto oceánico acusó el cansancio de haber jugado la noche anterior y le faltó frescura en ataque, solo Reid con 11 puntos les sostuvo, mientras que España aumentó la distancia gracias a que volvió a sentirse cómoda desde el triple, con 8 de 11 intentos (73%). Además, el equipo se contagió de los ánimos desde una grada repleta de españoles que no dejaron de alentar a las jugadoras de Miguel Méndez, que se marcharon al entretiempo con el partido encarrilado, 37-58. Uno de los duelos más interesantes de la noche fue entre dos de las mejores jóvenes del torneo, la base española Iyana Martín y la australiana Izzy Borlase, que ante las italianas anotó 30 puntos y este jueves en cuartos apenas ocho.

En la previa del encuentro, Miguel Méndez pidió a las jugadoras ser fieles al estilo que les trajo hasta aquí, de compartir el balón, como demostraron Iyana, Fam y Gustafson tras una preciosa circulación que culminó la jugadora de Portland Fire. Las defensas y las imprecisiones tomaron protagonismo en el tercer período, en el que se redujo la anotación de ambos países: 6-6 a falta de 01:55 m. Asimismo, las australianas no encontraron soluciones a la zona defensiva planteada por las subcampeonas de Europa.Ya en el último período, Méndez reclamó calma a las suyas, tras reprimir visiblemente a Gustafson por precipitarse en ataque, hecho que aprovecharon las de Sandy Brondello para reducir distancias a 13 puntos.

Australia tiró de orgullo, pero no fue suficiente para superar a una España que acabó el encuentro con cuatro jugadoras por encima de los 10 puntos: Gustafson (16), Conde (10), Martín (14) y una revulsiva Flórez (10), que se llevó el MVP. La tinerfeña Elena Buenavida no pudo disputar el partido por encontrarse indispuesta. España volverá a soñar con colgarse una medalla, ya que en tres de las últimas cuatro Copas del Mundo ha conseguido metal. La primera llegó en forma de bronce en República Checa (2010), la histórica plata de Turquía (2014) y un nuevo bronce en Tenerife (2018), la última vez que la selección femenina disputó un torneo intercontinental, ya que en 2022 no se clasificó. España se enfrentará a la gran favorita, Estados Unidos, el próximo sábado en la segunda semifinal de la Copa del Mundo (20:00 horas CET, -2 GMT) en el Berlín Arena.