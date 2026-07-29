Alejandro Blanco asegura en Onda Cero que "el deporte español va a velocidad de crucero"

El presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, ha pasado por los micrófonos de Radioestadio noche para valorar el nuevo sistema de financiación aprobado por el Consejo de Ministros. En palabras de Blanco, es muy "importante" porque las federaciones van a poder planificar sus actividades con tiempo. "Ha sido un cambio muy grande", ha expresado.

Blanco ha agradecido al Consejo Superior de Deportes (CSD) su esfuerzo y el apoyo del Gobierno, que "siempre ha sido, es y será un gran placer y honor para esta casa". El presidente ha explicado que "prácticamente todas las federaciones" necesitan apoyo del Gobierno, por lo que es muy importante este cambio, porque ya desde el principio de la temporada saben cuánto dinero disponen.

Anteriormente, para los equipos era muy difícil organizarse, porque la programación varía durante el año. Ahora eso ha cambiado y podrán planificar con antelación lo que quieren hacer. Esto es muy bueno para seguir impulsado y desarrollando el deporte español, que ahora mismo "va a velocidad de crucero".

El COE vive su mejor momento en mucho tiempo

Así las cosas, ha puesto en valor los dos grandes éxitos de este año, el Mundial y las medallas conseguidas en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina. "Ha sido una verdadera locura", ha comentado, al tiempo que ha nombrado a deportistas como Miquel Travé, Quique Llopis o Paula y María en vela, así como otras disciplinas como el patinaje o la aeronáutica. "Estamos teniendo unos éxitos verdaderamente extraordinarios que confirman el buen momento del deporte español".

Este éxito va de la mano con el "momento de estabilidad, de trabajo excepcional de todas las federaciones" ya que, en palabras de Blanco, ha avanzado "muchísimo" el clima de entendimiento entre todas. "Se está haciendo un gran trabajo", ha sentenciado. Es el momento "más dulce" en mucho tiempo, pero si se rompe, lo importante es tener claro "cuál es el objetivo y qué es lo mejor para el deporte español".

Preguntado por el Mundial, ha relatado que se le puso "la piel de gallina" cuando vio a familias enteras en la calle celebrando el título. Además, ha comentado que confía "mucho" en Luis de la Fuente y en el equipo y, aunque al principio había lesionados, "yo no tenía ninguna duda de que íbamos a ganar".

La final del Mundial 2030 tiene que ser en España

En esta línea, sobre el Mundial 2030 ha indicado que "tiene que ser otro reto" y se ha mostrado contundente sobre dónde tiene que jugarse la final: "Por el nivel deportivo que tenemos, por el nivel organizativo, no se puede discutir que tiene que ser en España". Si bien, todavía quedan cuatro años y lo importante es "una colaboración total con la FIFA", que es la que decide.

Todavía queda mucho por saber, como el grupo del Mundial, las sedes. Por eso, en todo este camino, España tiene que demostrar "que somos un país del cual te puedes fiar y en el que puedes confiar".

Antes del Mundial 2030 llegarán los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, para los que ha mostrado una "confianza plena", a pesar de que ya no estará Carolina Marín o la duda de Saúl Craviotto. Blanco ha apuntado que la generación actual es "muy buena" y que ahora empieza la etapa clasificatoria en todos los deportes: "Hay que confiar plenamente en ellos y soñar con que tengamos un buen resultado".