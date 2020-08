La predicción cumplida sobre el coronavirus que hizo el doctor Pedro Cavadas en enero

El doctor Pedro Cavadas alertó el pasado mes de enero sobre la agresividad del coronavirus y la facilidad para contagiarse. También afirmó que China mintió sobre el número de fallecidos: "Cuando en China aparentan transparencia desde el minuto uno, me da que pensar y me preocupa".

A finales del pasado mes de enero, el médico Pedro Cavadas fue noticia por sus declaraciones en 'Espejo Público', donde aseguró que el coronavirus era "muy agreviso" y se contagiaba "fácilmente".

Muchos lo catalogaron como alarmista y, meses después, el vídeo se ha vuelto a hacer viral por sus advertencias. "El virus se contagia fácilmente y es muy agresivo", dijo en enero el médico valenciano.

Pedro Cavadas también afirmó que China mintió sobre las consecuencias del virus: "Cuando en China, que no es el país más transparente del mundo, aparenta transparencia desde el minuto uno, a mí me da que pensar y me preocupa".

En este sentido, el doctor comentó que la cifra de fallecidos no era real: "Reconocen un número de muertos y contagiados, y no hay que ser muy listo para pensar que es de 10 o 100 veces más".

"Cuando se construye un hospital con 800 excavadoras; un megahospital en tres semanas, y además se muestran las imágenes, en vez de hacer un hospital es que están haciendo ocho", añadió Cavas sobre la construcción del hospital en tiempo récord por parte del país asiático.