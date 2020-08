¿Qué riesgos para la salud puede provocar llevar mascarilla?

La hipoxia es el déficit de oxígeno en un organismo. ¿Son las mascarillas un impedimento para que respiremos correctamente? No hay evidencias científicas de que así sea. Está extendido el bulo de que la Organización Mundial de la Salud asegura que no es así, e incluso se afirma que el organismo ha declarado que el uso de mascarillas en espacios públicos si se cumple la distancia de seguridad, es ineficaz. Ambas afirmaciones son falsas.

Lo que dice la OMS sobre las mascarillas y la hipoxia...

Según aclara la OMS en su página web "utilizar mascarillas médicas (quirúrgicas) durante mucho tiempo puede ser incómodo, pero no provoca intoxicación por CO2 ni hipoxia". La OMS recuerda: "una vez puesta la mascarilla médica, compruebe que está bien colocada y que le permite respirar con normalidad. No reutilice una mascarilla desechable y cámbiela cuando se humedezca".

Algunos de los bulos difundidos aseguran que utilizar mascarilla puede ser peligroso porque "respiramos una y otra vez el mismo aire exhalado" y eso puede provocar que se convierta en dióxido de carbono. La realidad es que la mascarilla no impide el paso de gases como el oxígeno, y no son completamente cerradas, por lo tanto nos entra aire por los laterales. Además, cuando respiramos, respiramos oxígeno mezclado con nitrógeno y expulsamos dióxido de carbono (Co2), con lo cual, el aire exhalado no pasa a convertirse de repente en dióxido de carbono.

Estas afirmaciones temerarias con la salud pública pueden ser peligrosas. El pasado domingo pudimos ver cómo alrededor de 3.000 personas se concentraban en la Plaza de Colón de Madrid para asegurar que la "pandemia no existe". Hoy hemos conocido la noticia de que uno de los asistentes ha ingresado con una neumonía grave provocada por el coronavirus.

Utilizar la mascarilla cuando se practica deporte

La OMS no recomienda utilizar mascarilla cuando se hace ejercicio físico "porque podría reducir la capacidad de respirar con comodidad". Además, "la mascarilla se puede humedecer más rápidamente con el sudor, lo cual puede dificultar la respiración y promover el crecimiento de microorganismos". Por eso, la OMS recomienda mantener la distancia de seguridad cuando se practica deporte.

¿La mascarilla puede ser perjudicial para gente con problemas respiratorios?

Las personas con dificultades respiratorias como asma o EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica), entre otras enfermedades respiratorias, no están obligadas a llevar mascarilla, aunque necesitarán un justificante firmado por un médico especialista. El BOE contempla las siguientes excepciones para no llevar mascarilla: en personas que presenten dificultades respiratorias y puedan verse agravadas por el uso o que tengan motivos de salud justificados para no llevarla; las personas con discapacidad o dependientes que presenten alteraciones de conducta; o bien, en el desarrollo de actividades en las que resulte incompatible.

