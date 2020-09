Pedro Cavadas pone fecha al fin del coronavirus y la vuelta a la normalidad

El doctor Pedro Cavadas, que ya advirtió en el mes de enero de las consecuencias del coronavirus, habla ahora del fin de la pandemia y de la vuelta a la normalidad.

En una entrevista a 'El HuffPost' , el cirujano español ha afirmado que la normalidad llegará en dos o tres años, pero la economía tardará en recuperarse una década. Además, cree que no ha habido nadie al frente del control de la pandemia cuando se le pregunta por qué le parece el papel que ha desempeñado Fernando Simón y no se muestra optimista sobre lo que sucederá en el futuro: "esto no va a acabar bien".

Cree que "nunca ha habido expertos reales manejando el problema" y que no los hay aún y se atreve a afirmar que las vacunas no van a llegar todas al mismo tiempo.

La vacuna es probable que tarde tres años

Sobre el tiempo que tardará en llegar la vacuna, dice que es probable que tarde tres años aunque dice que "hablar es gratis".

Por otro lado, descarta la idea de ser ministro de Ciencia, dice que cree que es bueno en su trabajo y sobre qué ha supuesto para él esta pandemia dice que "ha sido un vendaval que se llevó el humo de lo que se estaba vendiendo y dejó al descubierto a los vendedores.

