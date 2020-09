El doctor Cavadas reclama una auditoría independiente sobre la gestión del coronavirus en España

El doctor Pedro Cavadas, que ya alertó el pasado mes de enero sobre los graves riesgos del coronavirus, ha pedido una "auditoría con técnicos de verdad" que no tengan ningún peaje político ni económico que pagar ya que eso prostituye completamente los resultados.

El doctor Cavadas, una eminencia en el campo de la cirugía plástica, ha hablado de la pandemia del coronavirus y de cómo está afectando a España. En unas declaraciones recogidas por El diario de León, el doctor se sumaba a la petición de una auditoría en "regla" sobre la gestión del coronavirus en España.

El cirujano ya avisó el pasado mes de enero de la peligrosidad del virus y no es optimista con el desarrollo del virus en nuestro país los próximos meses y asegura que "no parece que vaya a acabar esto muy bien". "No ha sido el virus sino la respuesta lo que ha provocado un empobrecimiento en España", afirma.

Por otro lado, el doctor Cavadas también habló de la vacuna y explica que primero se vacunará a la parte rica de la población mundial y hasta que se vacune a los 5.000 o 6.000 millones de personas en el mundo pasarán años. Las partes pobres del mundo se vacunarán mucho más tarde y eso hará que la pandemia siga una evolución asimétrica en todo el mundo".

Además, sobre el virus opina que es "más nocivo el resultado del mal manejo de las medidas para combatirlo que el virus en sí mismo ya que es de baja mortalidad". Asegura que las respuestas tardías, descontroladas y descoordinadas es lo que provoca el daño en el tejido económico".

Explica también que señala que "la sanidad se paga con dinero y si destruyes el tejido económico, luego no tienes recursos sanitarios para combatir la enfermedad, por lo que en algún momento, hay que priorizar uno de los dos".