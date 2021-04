Fernando Simón señala que "una cuarta ola tendrá menor dimensión que la segunda y tercera"

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha afirmado que los datos evidencian un escenario optimista de cara a una futura cuarta ola. Así, ha destacado que "no parece que vaya a tener la misma envergadura que la segunda y la tercera".

Simón ha señalado que los datos de este fin de semana apuntan a que "no se está produciendo un efecto excesivo de la movilidad y de los contactos en Semana Santa". No obstante, reconoce que "la evolución es buena aunque no podemos bajar la guardia", por lo que es necesario esperar a ver los datos de mañana y pasado.

Los datos a los que hace referencia el director del CCAES señalan que se han producido 21.071 nuevos contagios desde el viernes, así como un aumento de la incidencia en 14 días hasta 230,5 casos (7,5 puntos más) y de la ocupación en las ucis (siete décimas más), hasta el 22,4 %.

La tendencia se estabiliza

En los últimos tres días las comunidades han reportado 121 muertes más, con lo que la cifra total de fallecidos se eleva a 77.102 (240 en los últimos diete días) y la de contagios a 3.428.354.

Desde el pasado 1 de abril, fecha de inicio de la Semana Santa, ha habido 136.960 nuevos contagios, la presión en las ucis ha pasado del 18,4 % al 22,4 %, y la incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes en 14 días ha aumentado en 75,3 puntos.