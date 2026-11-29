Con un recorrido perfecto de 73 golpes, par del campo Sur de La Manga Club, el jugador extremeño Ramón Albarrán se alzó con la victoria en una jornada en condiciones climatológicas ideales para la práctica de este deporte.

En la primera categoría, según hándicap, la victoria fue para Carlos Lucendo Díaz. En la segunda categoría se impuso Laura Pintos Sánchez-Andrade, y en la tercera categoría se alzó con el triunfo Javier Gallardo Ojeda.

El alto nivel de la competición estaba garantizado al haberse desarrollado previamente una treintena de torneos clasificatorios en todo el país, con más de 3.300 jugadores inscritos. De esta forma, la selección de ganadores asegura que sólo los mejores golfistas con licencia amateur pueden disputar la final del circuito.

XXIII FINAL NACIONAL DE GOLF ONDA CERO | 2026

En la tarde del viernes, La Manga Club acogió la emisión en directo de “Por Fin”, el programa dirigido por Jaime Cantizano, que contó con la participación, entre otros, del Consejero de Presidencia y Turismo de la Región de Murcia, Marcos Ortuño, y el Director General de La Manga Club, Ángel Holgado.

Y en la mañana del sábado, Carles Lamelo llevó su “Onda Viajera” hasta el mismo escenario para dar fe de la gran oferta turística que la Región de Murcia ofrece a sus oyentes. El director del programa contó con las aportaciones de sus colaboradores Rebeca Marín, Inés Butrón y Enrique Domínguez Uceta.