El Circuito Nacional de Golf Onda Cero encara la recta final de una edición que ha reunido a más de 2.700 participantes

A falta de tres pruebas clasificatorias, el circuito ha celebrado ya 27 torneos en otras tantas ciudades españolas, con una participación acumulada superior a los 2.700 jugadores, superando el centenar de participantes en cada una de las citas disputadas. La cifra aumentará con los tres torneos que aún están por disputarse en las localidades de Cáceres, Toledo y Valdepeñas.

Estos datos reflejan la excelente acogida de una competición que combina la práctica deportiva con la cercanía y la vinculación territorial que caracterizan a Onda Cero, y que se ha convertido en un punto de encuentro para los aficionados al golf amateur de toda España.

El próximo 28 de noviembre, más de un centenar de jugadores disputarán la final en las instalaciones del Gran Hyatt La Manga Club Gol f& Spa, que acogerá este evento por segundo año consecutivo, sumando ya un total de veintitrés ediciones.