Boletín 06/02/2023 de la 13:00h

Las víctimas del terremoto de Turquía ascienden a 1.500 y otras noticias del día

Las víctimas del terremoto de Turquía ascienden a 1.500; Patxi López afirma que no va a negociar la ley del sí es sí con el PP; Borja Semper anuncia que la decisión de López de no contar con ellos en la reforma de la ley es soberbia; Podemos no cede ante la reforma de la ley sí es sí; la ministra de transporte afirma que hay una auditoría en Renfe por el desastre de los trenes; la administración Biden teme venganza por parte de Pekín.