Félix Bolaños no se disculpa ante los efectos indeseados de la ley solo sí es sí y admite que la ley es imperfecta

En Más de Uno, esta mañana, Félix Bolaños, ministro de la presidencia no se ha disculpado por los efectos indeseados de la ley del solo sí es sí. Admite que la ley es imperfecta y negocia ahora con todos los grupos para corregirla con una reforma que considera impecable y recalca que nadie se dio cuenta de los fallos, tampoco los grupos que apoyaron la investidura. De la ley de bienestar animal que hoy se vota, Bolaños dice que es optimista y avanza que no se retirará la enmienda, es decir que no se volverá al texto inicial como exigían hasta ahora los socios de coalición porque Podemos acaba de confirma que finalmente sí apoyarán la ley.